Así es la base aérea de Ramsteim, en Alemania, la mayor instalación militar de Estados Unidos fuera de su territorio

Camino del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, las huellas visibles que dejó el conflicto se van perdiendo poco a poco. Europa se reconstruyó y hoy en día es difícil atisbar los restos de la devastación que el viejo continente sufrió, muchas de las fronteras impuestas después de 1945 han ido cambiando, la Unión Soviética y el comunismo pasaron a la Historia, Alemania se unificó tras la caída del muro de Berlín y dejó atrás la división impuesta por las potencias ocupantes... Sin embargo, hay una herencia que se mantiene y que no tiene visos a corto o medio plazo de desaparecer: las bases militares que Estados Unidos instaló en suelo europeo, especialmente en Alemania, y que siguen jugando un papel clave en el mantenimiento del nuevo orden mundial, sobre todo tras la invasión rusa de Ucrania.

Y de entre todas estas bases militares destaca una por encima de todas, tanto por su importancia como por su tamaño. Se trata de Ramstein, una más de las 20 bases militares que Estados Unidos mantiene en suelo germano, pero que destaca por ser la más grande del mundo.

La base comenzó a construirse en abril de 1951 bajo provisiones franco-estadounidenses, pues en ese tiempo los alrededores estaban bajo control posicional de la postguerra francesa. Fue diseñada por ingenieros franceses, construida por alemanes y ocupada por norteamericanos. Los trabajos terminaron antes de que acabara 1952 y fue abierta el 1 de junio de 1953. Desde 1954, un tratado de derecho internacional regula la estancia de fuerzas armadas extranjeras en Alemania.

Pese al final de la Guerra Fría y de la retirada de todas las tropas de ocupación de Alemania, Estados Unidos sigue manteniendo esta base en el país, siendo la más importante en Europa para el transporte aéreo de las fuerzas estadounidenses, aunque ejércitos de otros países también tienen tropas estacionadas en Alemania.

Sus orígenes datan de la propia Segunda Guerra Mundial, cuando la Luftwaffe, la fuerza aérea de la Alemania nazi, utilizó un tramo de la autopista entre Saarbrücken y Kaiserslautern para realizar aterrizajes de emergencia. Las tropas estadounidenses decidieron aprovechar este aeródromo improvisado, cerca de Francia, para la conquista de Alemania en los últimos meses de la guerra.

Como aeropuerto de transporte, la Base Aérea de Ramstein sirve hoy de centro logístico para las Fuerzas Armadas estadounidenses. Durante la evacuación de Afganistán, en el verano de 2021, unas 7.000 personas fueron trasladadas inicialmente a Ramstein. Además del aeródromo, en la base se encuentran los cuarteles generales de la Fuerzas Aérea estadounidense en Europa y África, así como otras oficinas de coordinación.

53.000 estadounidenses

La base tiene 14 kilómetros cuadrados de extensión y emplea a más de 9.000 soldados estadounidenses. En la región se encuentran otros cuarteles, depósitos de municiones e instalaciones médicas, incluido el Centro Médico Regional de Landstuhl, el mayor hospital del Ejército estadounidense fuera de Estados Unidos.

Según datos de Estados Unidos, habitan allí unos 53.000 estadounidenses, que pueden vivir prácticamente como en Estados Unidos, ya que la base dispone de sus propios centros comerciales, educativos y de ocio, al más puro estilo americano, algo similar a lo que ocurría en las bases militares estadounidenses en España hasta los años noventa.

Al igual que está pasando con otras bases militares fuera de territorio estadounidense, como es el caso de la de Okinawa en Japón, su presencia empieza a levantar no pocas suspicacias entre los ciudadanos de la zona, pues, aunque no dejan de ser un motor económico importante, cada vez son vistas con más suspicacia. Uno de los principales motivos de este rechazo es la opacidad que existe respecto de lo que ocurre en su interior.

Aunque, al contrario que ocurre con las embajadas, estas bases no son zona extraterritorial, es decir, no son suelo americano, y la ley que se aplica es la alemana, en realidad no siempre ocurre así y se conoce poco de lo que ocurre en su interior. De hecho, según informa la cadena alemana Deutsche Welle (DW), en este caso concreto de Ramstein las autoridades alemanas sólo pueden entrar en la base por medio de un permiso, y los propios Estados Unidos ejercen la jurisdicción penal en caso de delitos allí.

“En los últimos años, las autoridades alemanas han solicitado más transparencia sobre lo que ocurre en Ramstein. Ya en 2005, la fiscalía de Zweibrücken, jurisdicción de Ramstein, investigó el caso en que la CIA había secuestrado al imán Abu Omar en Milán y lo había llevado a una prisión de tortura en Egipto a través de la base militar de Alemania”, informa este medio.

Otro aspecto importante de esta base militar es su papel como centro de coordinación de los drones de Estados Unidos en el mundo. Entre los años 2004 y 2020 habrían muerto hasta 2.200 civiles en más de 14.000 ataques de aviones no tripulados de Estados Unidos, según la Oficina de Periodismo de Investigación de Londres. El ejército estadounidense utiliza drones para atacar objetivos en Irak, Afganistán, Yemen, Pakistán y Somalia.

Esta base aérea es también conocida por el accidente del 28 de agosto de 1988, en el cual, durante una exhibición de las fuerzas aéreas italianas, los aviones impactaron entre sí en el aire, cobrando la vida de alrededor de 70 personas y dejando a 400 heridos de gravedad.

En 2016, el gobierno estadounidense admitió que Ramstein no solo se ha utilizado para transmitir datos. El personal militar y de inteligencia de la base en Alemania también ayuda a planificar, supervisar y evaluar las operaciones.

Los supervivientes yemeníes de un ataque con drones presentaron una demanda contra el Gobierno alemán en 2014. Exigen que la República Federal garantice que el territorio alemán no se utilice para ataques que violen el derecho internacional. Después de que la demanda fuera desestimada por el Tribunal Administrativo Federal en 2019, los demandantes recurrieron al Tribunal Constitucional, el más alto tribunal de Alemania, en 2021.