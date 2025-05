Alemania inaugura en Lituania su primer contingente de tropas en el exterior desde el final de la Segunda Guerra Mundial

La UE continúa su carrera armamentística frente a Rusia, lo que también supone fortalecer el flanco oriental de la OTAN. Este jueves, Alemania ha inaugurado el despliegue de una brigada permanente en Lituania. Un paso histórico que supone la primera presencia permanente de tropas alemanas en el extranjero desde la II Guerra Mundial. Este contingente está formado por una unidad de combate de 4.800 militares y 200 civiles. Este despliegue fue anunciado poco después de la invasión de Ucrania y está previsto que alcance su plena capacidad operativa en 2027.

De esta forma, Alemania se sacude sus fantasmas históricos y asume la tarea de defender a las tres repúblicas bálticas, antiguamente pertenecientes a la extinta Unión Soviética y con el aliento del Kremlin muy cerca.

Para que no haya dudas sobre la importancia de este paso, al acto de inauguración han asistido tanto el nuevo canciller alemán, Fiedrich Merz, como el ministro de Defensa, Boris Pistorius. «De manera conjunta con nuestros socios, estamos convencidos de defender al territorio de la alianza contra cualquier agresión. La seguridad de nuestros aliados bálticos es también nuestra seguridad», aseguró Merz. Con vistas a la cumbre de la OTAN que se celebrará en la Haya a finales de junio, Merz señaló la importancia de reforzar la industria de defensa europea para «producir más para Europa y producir más en Europa».

Esta misma semana, los países europeos han dado luz verde a una nueva herramienta –bautizada como SAFE– consistente en movilizar 150.000 millones de euros en préstamos blandos y que prioriza el «Made in Europe». El objetivo es financiar adquisiciones conjuntas de material de defensa europeo y que el 65% del valor provenga de empresas de defensa de la UE. Aunque algunos países como España habían solicitado que este instrumento contara con transferencias a fondo perdido no reembolsables y no únicamente préstamos, finalmente esta petición ha quedad en el olvido.

A su vez, también prosigue el debate sobre el aumento del gasto militar. Alemania confía en llegar al 5%, tal y como exige Donald Trump, en el año 2032. El 3,5% se alcanzaría con el gasto en armamento y capacidades y el 1,5% restante con una definición más amplia que incluiría infraestructuras como puentes y puertos.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró desde Noruega que los aliados de la Alianza deben aumentar su gasto militar de manera considerable. En el año 2014, los países miembros de la Alianza se comprometieron a gastar el 2% en una década, pero ahora estas cifras parecen irrisorias. «Necesitamos gastar mucho. Mucho más que el 2%», dijo Rutte.

“Tenemos que desarrollar capacidades de forma conjunta para asegurar que estamos seguros no sólo hoy, sino en cinco o siete años, sabiendo que Rusia se está reconstituyendo de forma activa. Sabemos que China está ampliando su ejército y hay además una amenaza terrorista”, ha asegurado Rutte quien también ha incidido en la necesidad de llenar los “agujeros” en la defensa aliada y la importancia estratégica del flanco norte de la OTAN y del Ártico.

España es uno de los países que no llegaba al 2% , aunque ha prometido hacerlo este año (inicialmente estaba previsto en 2029), pero que resiste a nuevas metas. “Creemos que en este momento no procede hablar de nuevos porcentajes, que lo importante es ver cuáles son las capacidades que se necesitan. España está muy comprometida en las distintas misiones que realiza, pero nosotros creemos que en este momento las prioridades para España son cumplir el 2%”, aseguró la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras una reunión en Bruselas este martes con sus homólogos europeos.

“Creemos que fijar porcentajes puede distorsionar, no solamente a nivel de opinión pública, sino incluso la propia solidez del proyecto que queremos para la Alianza Atlántica y para la Unión Europea. Por tanto, la posición española es muy clara”, abundó Robles.