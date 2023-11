Alerta: el cometa "Diablo", tres veces más grande que el Everest, se dirige a la Tierra a gran velocidad

Un cometa de grandes dimensiones se aproxima a gran velocidad a nuestro planeta. 12P/Pons-Brooks, también conocido como el cometa "Diablo", tiene un diámetro de aproximadamente treinta kilómetros, es decir, tres veces el tamaño del monte Everest, la montaña más alta de nuestro planeta.

Un cometa es un pequeño cuerpo celeste compuesto principalmente de polvo, gases y partículas de hielo que orbita alrededor del Sol. Cuando un cometa se acerca al Sol en su órbita, el calor solar provoca que parte de su material se sublimice. Pueden formarse de diferentes formas, así como ser de distintos tamaños.

Su sobrenombre se debe a que es un cuerpo celeste con núcleo robusto que puede experimentar explosiones violentas, así como liberar "criomagma", un compuesto de sustancias como agua, amoniaco y metano. Así, estos restos helados provocan que se puedan ver sobre este cometa una especie de cuernos, similar a los del Diablo.

Las alarmas sonaron en julio, cuando una imagen de telescopio mostraba a este cometa. Fue visto desde Reino Unido, y ya los científicos pudieron comprobar que se dirigía a gran velocidad a nuestro planeta. Según estimaciones de los expertos, pasará lo suficientemente cerca para ser visto a simple vista, y podría ser a partir del 21 de abril de 2024, aunque entre mayo y junio sería el momento que más cerca se vería.

No obstante, los científicos han establecido que este cometa no representa un peligro para la Tierra, ya que no existe riesgo de colisión. Después de su acercamiento a la Tierra en 2024, este cometa se desplazará por el sistema solar exterior y no regresará hasta el año 2095.