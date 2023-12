Un almirante británico advierte sobre las Malvinas con Milei como presidente

El controvertido Javier Milei ya es presidente de Argentina y uno de los retos que planteó durante su campaña tuvo que ver con las Malvinas (las Falklands, en inglés), el archipiélago de Reino Unido que enfrentó a ambos países en 1982 en una breve pero cruenta guerra.

Ahora, en Reino Unido, aunque se toman con cautela las amenazas de Milei, algunas voces piden no perder de vista el asunto. Es el caso del lord almirante Alan West, que fue jefe de la Royal Navy y asesor militar del primer ministro Gordon Brown en los 2000.

Tal y como recoge "The Sun", West dice que no hay motivos para preocuparse, pero admite que no se debe bajar la guardia: "Cosas más extrañas han sucedido", dijo.

"No hay perspectivas de un ataque militar a las Islas Malvinas. Estamos mucho mejor preparados que en el pasado y, de todos modos, el Ejército argentino está en muy mal estado", dijo West, de 75 años, y que participó en el conflicto de 1982.

No obstante, lord West advirtió de que "siempre hay que prestar atención, mantener funcionando los servicios de inteligencia y mantener la guardia alta porque han sucedido cosas más extrañas".

"Reino Unido ha dejado muy claro que la cuestión de la soberanía no es tema de discusión en absoluto", añadió West. "Para ser honesto, volver a plantearlo es bastante tonto, pero está actuando para su propia audiencia", dijo el exmilitar sobre Milei. "Si la población de las Malvinas quiere pertenecer a Argentina, entonces podría ser diferente, pero no veo que eso suceda alguna vez", añadió el militar de alto rango.

La guerra entre Argentina y Reino Unido duró diez semanas entre abril y junio de 1982 y costó la vida a más de 900 militares y tres civiles. La administración británica finalmente fue restaurada después de 74 días, cuando las fuerzas militares argentinas, que habían invadido las islas, se vieron obligadas a rendirse.

"Fue desagradable y sangriento", recordó lord West. "Era innecesario. Leonardo Galtieri (el dictador militar de Argentina) era muy impopular y utilizó las Malvinas como una forma de desviar la atención de la gente", añadió el militar.

"Fue una guerra muy corta, pero perdimos más de 250 hombres de nuestro ejército y los argentinos perdieron más de 600 del suyo", recuerda lord West para The Sun.

Si bien el almirante West insistió en que las islas se han recuperado de la guerra, reconoció las dificultades para hacer que el área vuelva a ser segura. "La limpieza de las minas llevó muchos años", continuó. "Incluso contamos con empresas argentinas que nos ayudaron a hacerlo", dijo.

Las islas "fueron declarados limpias hace cuatro o cinco años, pero nunca se sabe si quedarán una o dos (minas) por ahí", dice West. "Los argentinos las colocaron de la manera más espantosa: se suponía que debías colocar minas y saber dónde están para poder limpiarlas en una fecha posterior", prosigue.

"Los argentinos los tiraron por todas partes y muchas de ellas eran de la variante de plástico que no se puede encontrar muy fácilmente con los equipos detectores", añade.