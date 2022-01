Cuatro datos que no conocías de la Guerra de las Malvinas

Argentina e Inglaterra se enfrentaron militarmente durante 74 días por la soberanía de las islas Malvinas en una guerra que se inició el 2 de abril de 1982, en plena dictadura militar del general Leopoldo Galtieri, con el desembarco de tropas argentinas en el archipiélago, y concluyó en junio de ese año con su rendición ante las fuerzas británicas. En el conflicto bélico murieron 255 británicos, tres isleños y 649 argentinos.

Qué país ocupó más tiempo el archipiélago

Desde 1520, las Malvinas formaron parte del área bajo jurisdicción de España. Tras la declaración en 1816 de la independencia argentina, la bandera argentina se izó por primera vez en el archipiélago en 1820. En 1829 el entonces Gobierno argentino creó la Comandancia Política y Militar de las Malvinas, con Luis Vernet al frente, quien se instaló en las islas como gobernador.

Luego, el 3 de enero de 1833, el Reino Unido ocupó el archipiélago y desalojó a sus habitantes y a las autoridades argentinas, que desde entonces siempre han reclamado la soberanía sobre las islas. En 1965 las Naciones Unidas decidió que Argentina y el Reino Unido debían sentarse en una mesa de negociación para buscar una solución a la controversia. En cumplimiento de esa resolución, desde 1966 y durante 16 años ambos países llevaron a cabo negociaciones. Los dos países se enfrentaron por la soberanía de Malvinas en una guerra que se inició el 2 de abril de 1982, con el desembarco de tropas argentinas en el archipiélago, y concluyó en junio de ese año con su rendición ante las fuerzas británicas.

Reino Unido llevó 32 armas nucleares a las islas

Se sabía que Reino Unido había llevado armas nucleares a Malvinas durante la guerra, pero no cuántas. Ahora se ha sabido que el ejecutivo de Margaret Thatcher envió hasta 31 armas nucleares de profundidad en los buques que desplegó en 1982, lo que “causó pánico entre los funcionarios en Londres”, según documentos desclasificados en los Archivos Nacionales británicos. Ha sido el periodista de Seguridad y Defensa, Richard Norton Taylor, quien ha dado cuenta de los detalles explicando que existió una “gran preocupación” de que algunas de las “bombas nucleares de profundidad” pudieran “perderse o dañarse y el hecho se hiciera público”. Taylor ha contado que las armas fueron transportadas hacia las Malvinas en los portaaviones HMS Hermes (con 18 armas a bordo) y el HMS Invincible (con doce), los más grandes de la Armada inglesa. En el buque auxiliar de la Flota Real, el Regent, viajaba una más.

La postura de Galtieri y de los militares argentinos

En su libro “1982. Los documentos secretos de la Guerra de Malvinas/Falklands y el derrumbe del Proceso”, el periodista argentino Juan Bautista Yofre contó que en una conversación telefónica el entonces presidente de EEUU, Ronald Reagan, le recordó al general Galtieri que Inglaterra era un aliado “muy particular de Estados Unidos”: “Conozco a la señora Thatcher -le dijo Reagan- y sé que es muy decidida, contestará todo acto de fuerza con más fuerza”. Yofre ha dicho que EE UU hizo lo posible para evitar el enfrentamiento, y por eso al final “había quedado mal con los dos bandos”.

Varios militares argentinos, tal y como ha contado Yofre, aseguraron que Estados Unidos no iba a respaldar a Reino Unido y que Margaret Thatcher no iba a arriesgarse a una guerra. El general Luciano Benjamín Menéndez llegó a afirmar que “los ingleses no pueden intentar ninguna acción de guerra en el Atlántico Sur y si lo hacen van al más estruendoso fracaso militar”. Thatcher no dudó ni un minuto en movilizar a la Royal Navy para recuperar las islas y enseguida dejó claro que no habría negociación ni diálogo hasta que se produjera la retirada efectiva de las fuerzas de ocupación.

De quién son las Malvinas

Argentina sigue reclamando la soberanía de las islas y acusa a Londres de incumplir resoluciones internacionales. Una resolución de Naciones Unidas de 1965 pidió a los dos países iniciar un diálogo respecto a la soberanía, pero la negociación nunca tuvo lugar. Londres sostiene que las 4.000 personas que viven en las islas se pronunciaron en un referéndum en 2013 a favor de ser parte de Reino Unido con casi el 100% de los votos. El gobierno de Alberto Fernández exige la devolución del territorio. “Las islas Malvinas fueron, son y serán argentinas”, dijo recientemente el mandatario.

Desde el fin de la guerra, el Reino Unido se niega a retomar las negociaciones con Argentina, pese a los reiterados llamados al diálogo por parte de Naciones Unidas y otros foros internacionales. Según afirmó este lunes la Cancillería de Argentina en un comunicado, la negativa británica a reanudar las negociaciones se encuentra “agravada” por “continuas” acciones “unilaterales” por parte del Reino Unido, que incluyen la explotación de recursos naturales y la realización de ejercicios militares en la zona.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa de las islas, Mark Pollard, ha dicho que si bien las hostilidades militares de 1982 podrían “haber terminado”, Argentina los ha sometido a una “guerra de palabras”.