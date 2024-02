Un almuerzo en el Elíseo entre la esposa de Macron y princesas marroquíes allana las fricciones entre París y Rabat

No son pocas las ocasiones en que las esposas e hijas de mandatarios contribuyen al deshielo de relaciones internacionales en una situación compleja. Que las de Marruecos y Francia no pasaban por el momento no es un secreto, sobre todo después de las acusaciones contra Rabat de espiar a funcionarios galos, además del asunto de los visados y la cuestión del Sáhara.

La política de acercamiento de Macron con Argelia, que rompió relaciones con Marruecos en 2021, profundizó la intensidad de las diferencias entre ambas partes, que llegaron al punto de congelar las visitas de funcionarios y crear un vacío diplomático, recuerdan medios marroquíes.

Las relaciones bilaterales se mantuvieron así hasta el nombramiento de Samira Sitail como nueva embajadora en París y la recepción por el rey Mohammed VI al nuevo embajador francés en Rabat.

En este contexto, las princesas marroquíes Lalla Meryem, Lalla Asmaa y Lalla Hasnaa fueron recibidas para un almuerzo en el Palacio del Elíseo, por invitación de Brigitte Macron, esposa del presidente de la República. “Esta visita marca el fin oficial de la crisis silenciosa entre los dos países. ¿La visita de las princesas al Elíseo allanará el camino para un reconocimiento histórico francés de la marroquinidad del Sáhara?”, se preguntan los mismos medios.