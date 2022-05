Lula da Silva afirma a la revista «Time» que Zelenski es “tan culpable” como Putin de la guerra en Ucrania

El expresidente de Brasil y candidato para las próximas elecciones, Lula da Silva, aseguró en una entrevista con la revista «Time» que el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, “es tan culpable” de la guerra como su homólogo ruso Vladimir Putin.

“A veces veo al presidente de Ucrania en televisión como si estuviera de fiesta, recibiendo una ovación de pie de todos los parlamentarios, ¿sabes? Este tipo es tan responsable como Putin”, afirmó Lula. “Es tan culpable como Putin porque una guerra no tiene un solo responsable”, agregó.

El dirigente del Partido de los Trabajadores, que oficializará su candidatura el próximo sábado, lanzó así un duro posicionamiento al cumplirse 70 días de la invasión rusa. Si bien dijo que no conoce a Zelenski, manifestó que “su comportamiento es un poco extraño porque se siente como si fuera parte de un espectáculo”.

“Aparece en la televisión por la mañana, por la tarde, por la noche; en el Parlamento británico, el alemán y el francés como si estuviera haciendo campaña”, apuntó. “Debería estar más preocupado por la mesa de negociación. “Quería la guerra”, insistió Lula. Y reiteró que si Zelenski “no quisiera la guerra, tendría que haber negociado un poco más”.

“Critiqué a Putin cuando estuve en Ciudad de México, diciendo que estaba mal invadir. Pero nadie esté buscando contribuir a la paz. La gente está avivando el odio contra Putin. Eso no lo solucionará, hay que fomentar un acuerdo”, sugirió el ex presidente brasileño.

Sin embargo, alertó que “hay un estímulo” para la confrontación. “Siguen alentando al chico [por Zelenski] y él sigue pensando que es genial. Él sigue pensando que es el rey de la cocada, cuando en realidad deberían haber tenido una conversación más seria con Putin”.

En ese aspecto le dejo un mensaje: “‘Eres un buen artista, un buen comediante, pero no vamos a hacer una guerra para darte a conocer’. Y dile a Putin: ‘Oh, Putin, tienes muchas armas, pero no necesitas usar armas contra Ucrania. ¡Vamos a hablar!’”.

Además de Zelenski, Lula también cargó contra Estados Unidos y la OTAN como “culpables” por la invasión rusa. “Putin no debería haber invadido Ucrania. Pero no sólo él tiene la culpa, Estados Unidos y la Unión Europea también son responsables”, remarcó el ex jefe de Estado (2003-2010) durante la entrevista.

“¿Cuál es el motivo de la invasión de Ucrania? ¿Es la OTAN? Estados Unidos y Europa podrían haber dicho: ‘Ucrania no se unirá a la OTAN’. El problema estaría resuelto”, planteó Lula. Al ser consultado sobre si la Alianza fue la razón de Rusia para iniciar la invasión, el expresidente brasileño respondió: “Este es el argumento que se está esgrimiendo, si hay un secreto que desconocemos. El otro es la [posibilidad de] que Ucrania se una a la UE”.

“Los europeos podrían haberlo solucionado y dicho: ‘No, no es el momento de que Ucrania entre en la Unión Europea, esperemos’. No necesitarían fomentar la confrontación”, exclamó. En ese sentido, manifestó que las conversaciones con Moscú “eran muy pocas”, y señaló: “Si quieres paz, tienes que ser paciente. Podrían haberse sentado en una mesa de negociación y estar 10 días, 15 días, 20 días, un mes discutiendo para tratar de encontrar la solución. El diálogo solo funciona cuando se toma en serio”.

Relación con Biden

Al hablar de la postura del presidente de Estados Unidos sobre la guerra, Lula consideró que “no tomó la decisión correcta”. “Estados Unidos tiene mucho peso y podría haberla evitado, no alentarla. Podría haber dicho más y haber participado más. Biden podría haber tomado un avión y aterrizado en Moscú para hablar con Putin”, explicó.

“Esta es la actitud que se espera de un líder. Que tenga injerencia para que las cosas no sucedan de manera desordenada. Y creo que no lo hizo”, cuestionó Lula.

Si bien el dirigente brasileño dijo que el líder de la Casa Blanca no debe hacer más concesiones a Putin, opinó: “De la misma manera que los estadounidenses convencieron a los rusos de no poner misiles en Cuba en 1961, Biden pudo decir: ‘Hablemos un poco más’. No queremos a Ucrania en la OTAN, punto”. “No es una concesión. Déjame decirte algo: si yo fuera presidente de la República y me ofrecieran ‘Brasil puede ingresar a la OTAN’, no querría”, concluyó.