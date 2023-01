AMLO recibe a Biden y Trudeau con el reto de rebajar la crisis migratoria

El presidente estadounidense, Joe Biden, fue recibido por su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la pista del Aeropuerto Felipe Ángeles de Ciudad de México pasadas la noche del domingo en su primer viaje a América Latina en sus dos años de mandato.

Horas antes, la primera visita de Biden como presidente a la frontera Estados Unidos-México, donde paseó cerca del muro junto a guardias fronterizos en El Paso (Texas), dejó claro que su máxima prioridad en la X Cumbre de Líderes de América del Norte es lograr avances para reducir la llegada récords de migrantes irregulares que intentan entrar ilegalmente en Estados Unidos y comenzar su sueño americano. La llamada ‘Cumbre de los Tres Amigos’ ha arrancado oficialmente este lunes a las 16:00 hora de Ciudad de México en un encuentro privado entre Obrador, Biden y el presidente canadiense, Justin Trudeau.

Después de que la torre del Aeropuerto Felipe Ángeles, un emblema del gobierno de AMLO, se iluminase con los colores azul, rojo y blanco de la bandera estadounidense para dar la bienvenida a la delegación de EE UU, Biden y Obrador subieron al Cadillac del presidente de EE UU conocido como La Bestia, el vehículo más seguro del mundo que acompaña a Biden en sus viajes internacionales. Un grupo de vecinos de Tecámac, en el Estado de México, se han acercado a las calles cercanas del aeropuerto para ver pasar el Air Force One, el avión del presidente estadounidense, han agitado banderas de México y han mostrado carteles en español e inglés que rezaban: “Biden, hermano, ya eres mexicano”.

La Bestia transportó a Biden y AMLO al Hotel Presidente Intercontinental donde se hospeda el mandatario estadounidense en Polanco, uno de los barrios más ricos de Ciudad de México. La autopista México-Pachuca, que iba a estar bastante transitada por el regreso a la capital tras las fiestas navideñas, fue cerrada para facilitar el paso de los 50 vehículos oficiales que acompañan a Biden en los que viajan altos funcionarios y 200 escoltas del servicio secreto estadounidense.

En su conferencia matutina este lunes, Obrador ha detallado que en el “agradable” trayecto de unos 45 minutos comenzaron a charlar “sobre los temas de la reunión bilateral” prevista la tarde del lunes, madrugada en España, como la migración, la seguridad, el comercio entre los tres países de América del Norte y la “cooperación para el desarrollo de América Latina”.

Entre el amplio abanico de asuntos, la prioridad de Biden en esta cumbre es reducir el flujo de migrantes latinos hacia Estados Unidos empujado por la presión de los republicanos y las cifras récords de más de 2,3 millones de arrestos de inmigrantes en el año fiscal 2022 realizados por la Patrulla Fronteriza estadounidense, el mayor número jamás registrado y un 37% más que el año anterior, en la frontera México-EE UU, que incluye todas las detenciones de una misma persona que es expulsada a México y vuelve intentar cruzar a Estados Unidos.

En su reunión bilateral, Biden tiene previsto dialogar con AMLO sobre las nuevas medidas que el mandatario estadounidense anunció el pasado jueves como la condición de que los migrantes de pedir asilo en los países de tránsito para solicitarlo en EE UU, la expulsión a México de 30.000 solicitantes de asilo al mes, rechazada por México anteriormente, la acogida de 20.000 refugiados procedentes de América Latina y El Caribe en los próximos dos años, aplaudida por México, siempre que lleguen en avión y cuenten con “un patrocinador” en Estados Unidos.

El paquete de medidas anunciadas por Biden fue criticado por defensores de derechos de migrantes por ser una continuación de algunas de las medidas anti-migrantes de su antecesor Donald Trump, mientras que fueron rechazadas por los republicanos como algo insuficiente para resolver lo que llaman una “crisis en la frontera”.

“Aquellos que no alcancen a estar en este problema puede ser que sea por vulnerabilidad, por ser quiénes tienen menos recursos y no tengan manera de hacer el contacto adecuado en Estados Unidos”, sostiene Tonatiuh Guillén a la CNN, experto en migraciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. “Puede haber una dinámica de discriminación notable que perjudicaría a los más vulnerables”, afirma Guillén. Leticia Calderón, investigadora del Instituto Mora, considera que no frenará el flujo récord de migrantes: “Seguirán intentando la ruta y la entrada no documentada aún con el riesgo de ser expulsados a México”.

“Nuestros problemas en la frontera no surgieron de la noche a la mañana. Y no se resolverán de la noche a la mañana”, admitió Biden en Twitter tras ser recibido por López Obrador la noche del domingo. La presencia de migrantes en territorio mexicano aumentó un 55% en 2022 respecto a 2021 al pasar de 425.630 a 661.376 refugiados, la mayoría procedentes de Cuba, Guatemala, Honduras y Nicaragua, según los datos del gobierno mexicano.

La cuestión migratoria se ha convertido en una “vulnerabilidad política” para Biden junto con la inundación de fentanilo por parte de los violentos cárteles mexicanos, señaló a la AFP Michael Shifter, presidente del centro de análisis Diálogo Interamericano. Tras la detención del narcotraficante Ovidio Guzmán, alias ‘El Ratón’, hijo del capo de la droga Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, presos en Colorado (EE UU), Shifter añade que “se espera que Biden presione para una mayor cooperación” en migración y narcotráfico. A cambio, AMLO reclamará posiblemente “menos presión” sobre cuestiones comerciales.

Las exigencias en materia de seguridad también llegarán desde el lado mexicano. El ministro de Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, ha adelantado que tratarán con Biden el problema del fentanilo y “el río de armas que tenemos hacia nuestro país” desde EE UU. México mantiene abierta una denuncia contra varias empresas armamentísticas estadounidenses por exportación ilegal a México. En 2021, ambos países anunciaron un giro a su política antidrogas, tras 15 años de una estrategia predominantemente militar.

Desde su lanzamiento en 2006, México acumula unos 340.000 asesinatos y miles de desaparecidos, sin que los cárteles se hayan debilitado. AMLO impulsa una polémica política de “abrazos, no balazos” que plantea aumentar la inversión social en zonas donde operan los cárteles para atacar las causas del narcotráfico.

AMLO, Biden y Trudeau cenaron el lunes antes de las reuniones conjuntas del martes que marcarán la X Cumbre de Líderes de América del Norte en la que se esperan acuerdos en varios temas, entre ellos la transición energética para paliar los efectos de la crisis climática.

Mientras se mantienen las tensiones por la reforma energética de AMLO que EE UU y Canadá consideran que perjudica a sus empresas, EE UU y México trabajan en su proyecto anunciado en la COP27 que prevé 48.000 millones de dólares hasta 2030 en inversiones en energías renovables.