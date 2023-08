Asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador: ¿Movilización o miedo democrático?

Un grupo de colombianos ha sido señalado este jueves por la Policía de Ecuador como los presuntos autores materiales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, víctima de un atentado sucedido en la víspera, cuando supuestos sicarios le dispararon a la salida de un mitin electoral en la capital, Quito. El experto Régis Dandoy, profesor y coordinador de Ciencias Políticas en la Universidad San Francisco de Quito, analiza para LA RAZÓN las próximas elecciones ecuatorianas, marcadas por este trágico suceso

¿Deberían suspenderse las elecciones en Ecuador tras el asesinato de un candidato presidencial a tan sólo diez días de la cita con las urnas?

La presidenta del Consejo Nacional Electoral Diana Atamaint anunció ayer que el proceso seguirá. El proceso ya está muy avanzado: dentro de una semana, comienza el primer día de votaciones en la cárcel, las papeletas están impresas... Es muy difícil retrasarlo. Cabe recordar que estas son unas elecciones anticipadas con un calendario bastante apretado. No hay mucha posibilidad para el Consejo Nacional Electoral para cambiar la fecha de las elecciones a pesar del trauma para el país.

¿Cómo se ha llegado a este clima de violencia? Vimos el mes pasado el asesinato de uno de los alcaldes más populares, en febrero, mataron a un candidato a la alcaldía...

La situación es preocupante. Ecuador no tiene cultura, no tiene historia de violencia electoral. Hace un año y medio, en las elecciones comenzaron a producirse asesinatos. En total, hubo 22 candidatos, personas de su equipo o familiares de políticos asesinados. Una violencia electoral que no paró en febrero y este agosto. Mataron a un alcalde, a un asambleísta... Cada vez son situaciones peores, estamos ante un asesinato de un candidato presidencial. Cada vez son niveles más altos de violencia electoral.

¿Por qué tienen tanto poder las bandas criminales en Ecuador que han podido asesinar a un candidato presidencial en plena calle de la capital?

Todavía no sabemos exactamente quién está detrás del asesinato de Fernando Villavicencio. En muchos otros casos, el narcotráfico es el responsable de la violencia electoral y política. Son poderosas en Ecuador por geopolítica: porque Ecuador es un pequeño país ubicado entre Colombia y Perú, los dos productores de cocaína más grandes del mundo y para ellos es más fácil, más práctico, pasar por Ecuador para exportar su droga en muchos puertos. Poco a poco, se instalaron esas bandas criminales. En 2019, 2020, los grupos comenzaron a desintegrarse y a luchar entre ellos. También con influencia externa, de bandas de Colombia y México. Por el momento, Ecuador es un terreno de competencia entre diferentes grupos criminales, cada uno quiere controlar una parte del territorio, una ruta, los puertos... Desafortunadamente, estamos en período electoral y en medio de esa lucha por el territorio. Los asesinatos de candidatos y políticos son indirectamente la consecuencia de esta situación.

A diez días de las elecciones presidenciales anticipadas, ¿tendrá consecuencias este asesinato en el voto de los ecuatorianos del 20 de agosto?

Probablemente. Las elecciones ya están impresas, ya es imposible cambiar el nombre del candidato sobre las papeletas. Entonces, tendremos ocho candidatos a las elecciones presidenciales en Ecuador. En cuanto al partido del candidato fallecido (Movimiento Construye), tiene la posibilidad de reemplazarlo, de anunciar a su nuevo candidato antes de la cita con las urnas. Todavía no sabemos si el partido dará este paso. Tienen ocho días para hacerlo, independientemente de las papeletas. De hecho, esto ya ocurrió en febrero, en las elecciones seleccionales (municipales y regionales). El día anterior, horas antes de los comicios, asesinaron a un candidato a la alcaldía. El partido decidió nombrar a una sucesora, que no estaba en la papeleta. En segundo lugar, también hay que observar las tendencias y los votos. El candidato Fernando Villavicencio no estaba posicionado en los sondeos en los primeros puestos. Es decir, no parecía que fuera a clasificarse para pasar a la segunda vuelta (que se celebraría el 15 de octubre). Villavicencio no estaba entre los tres favoritos, al revés, en los últimos días iba bajando en las encuestas de intención de voto. Rondaba el 10% de apoyos. Con todo, hay que ver qué pasará el domingo 20: si sus votantes seguirán respaldando la candidatura de su partido o si, sin su figura migran a otros. Se tendrá que observar si se produce una movilización de los electores tras el asesinato para respaldar a su partido, sus candidatos y su memoria. Es demasiado trivial decirlo, pero seguramente habrá un antes y un después en las encuestas tras el asesinato de Villavicencio.

En cuanto a la movilización, las bandas criminales y el narco han generado, por un lado, que aumente la participación, para aquellos que desean apoyar la democracia en Ecuador, pero, por otro, crea un clima de terror. En este sentido, ¿puede aumentar la participación?

El miedo no ayuda mucho a la movilización y a la participación electoral. Por el momento, la criminalidad, los actos de violencia estaban ubicados en la zona de la costa ecuatoriana. Había poca actividad en la sierra y en la Amazonía. Lo que ha pasado, un asesinato en plena calle en Quito, la capital, ha traumatizado a la población. Tenemos que ver cómo reaccionarán los electores. Algunos candidatos han llamado a que se suspenda la campaña y mantener un encuentro para discutir sobre la paz y la seguridad. Veremos si esto finalmente llega a buen puerto y cómo reaccionará la población. Podría haber una movilización por la paz, o, por otro lado, una movilización de ira y contra las autoridades públicas y los supuestos responsables. Asimismo, es probable que se observe una disminución de la participación electoral por el miedo. Es lógico pensar que si han logrado asesinar a un candidato presidencial –que tenía seguridad y respaldo policial–, qué no serán capaces de hacer con militantes de partidos, miembros de las mesas electorales... Así como los propios votantes que acudan el domingo 20 a las urnas.