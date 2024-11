Bernie Sanders arremete contra el Partido Demócrata tras la victoria de Trump: "No debería sorprendernos"

El pueblo de Estados Unidos habló el pasado martes: Donald Trump renueva por un segundo mandato con mayoría republicana en el Congreso de Estados Unidos. Fue una mala jornada electoral para el Partido Demócrata, que presenció como la polémica candidatura del magnate se impuso tanto en los estados clave, como en el voto popular a Harris.

No fue hasta el miércoles, previa llamada a Trump, cuando la candidata demócrata decidió comparecer ante sus seguidores para reconocer su derrota y ofrecer una transición "pacífica" del poder. Visiblemente emocionada aseguró: "El resultado de esta elección no es lo que queríamos, no es por lo que luchamos ni por lo que votamos". Sin embargo, tras la debacle electoral, algunos pesos pesados de la formación, como el veterano senador por Vermont, Bernie Sanders, consideran que ha llegado el momento de ir más allá, y hacer autocrítica.

"El pueblo estadounidense está enfadado"

Sanders ha elevado el tono contra los demócratas con la publicación de un duro comunicado a través de su perfil en la red social 'X'. En el post comienza insistiendo en no debería sorprender que "un Partido Demócrata que ha abandonado a la clase trabajadora descubra que la clase trabajadora la ha abandonado a él". Agrega que "el pueblo estadounidense está enfadado (...) y tienen razón".

En las dos hojas que componen el comunicado, el senador ha hecho referencia a algunos de los temas más recurrentes en lo que ha calificado como una "campaña desastrosa". Estos han sido la inflación, la perdida de poder adquisitivo de los ciudadanos estadounidenses, la guerra de Gaza, o el sistema sanitario: "Hoy, a pesar de gastar mucho más per cápita que otros países, seguimos siendo la única nación rica que no garantiza la atención médica como un derecho humano y pagamos, con diferencia, los precios más altos del mundo por medicamento recetados" explica.

Sanders renueva mandato por Vermont

Bernie Sanders también fue candidato en la cita electoral del pasado martes. El senador de 83 años, y símbolo del movimiento progresista en Estados Unidos, ha renovado su escaño en la Cámara Alta por cuarta ocasión por el estado de Vermont. En 2016 se enfrentó a la Hillary Clinton durante las Primarias Demócratas para postularse a las elecciones presidenciales de ese mismo año, un plebiscito que acabó perdiendo frente a la ex secretaria de estado.

Durante la campaña de 2024 el senador salió en defensa de Joe Biden tras el fatídico primer debate electoral, en el que hasta ahora presidente se enfrentó con Trump. En una columna publicada en el New York Times, Sanders afirmaba: "Haré todo lo que pueda para que el presidente Biden será reelegido (...) a pesar de mis desacuerdos con él en cuestiones concretas, ha sido el presidente más eficaz de la historia moderna de nuestro país". Tras el relevo de Kamala Harris, Sanders también quiso mostrar su apoyo a la candidata, con el fin de presionar a los demócratas a mirar hacia la "clase trabajadora", según afirmó a EFE en una entrevista.