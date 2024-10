La campaña de Trump convoca a sus fieles en West Palm Beach para seguir la noche electoral

El equipo de campaña de Donald Trump ha anunciado este lunes que el candidato republicano a la presidencia organizará una fiesta para seguir la jornada electoral en el centro de convenciones de West Palm Beach, en Florida, cerca de su residencia privada de Mar-a-Lago. El expresidente, que salió ileso en septiembre del segundo intento de asesinato en su club de golf privado de esta localidad, concentrará a sus seguidores a solo unos pasos de distancia de su mansión, por donde han desfilado en los últimos meses todo tipo de personalidades del conservadurismo estadounidense e internacional, con la presencia de figuras como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Desde West Palm Beach, los fieles de Trump vivirán una noche electoral en la que el expresidente espera certificar su regreso a la Casa Blanca.

A ocho días de las elecciones, la ventaja de la candidata demócrata Kamala Harris empieza a ser mínima. Según la media de las encuestas consultadas por The New York Times, la vicepresidenta se sitúa por delante de Trump por menos de un punto porcentual. Es su ventaja más reducida desde agosto. En cualquier caso, los sondeos de los estados bisagra no parecen inclinarse hacia la candidatura del republicano, como sí lo han hecho los nacionales. Ningún candidato mantiene una ventaja significativa en los siete estados con más probabilidades de decidir la Casa Blanca, sin embargo.

En la noche del domingo, Trump ofreció un discurso en el Madison Square Garden de Nueva York, evento al que asistieron unas 20.000 personas y en el que participaron ponentes de la talla del magnate Elon Musk o Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, entre otras personalidades del movimiento MAGA. No pocos invitados lanzaron proclamas racistas y misóginas. Las más sonadas fueron las palabras del presentador y comediante Tony Hinchcliffe sobre Puerto Rico. «Literalmente hay una isla flotante de basura en medio del océano en este momento, creo que se llama Puerto Rico», dijo.

Según la campaña de Harris, el acto de Nueva York, que Trump vendió como su acto simbólico de cierre de campaña y de cierre de argumentos «se salió completamente de control» y se convirtió en «un espectáculo ofensivo, oscuro y peligroso». Su compañero de fórmula, Tim Walz, recordó que en el Madison Square Garden se realizó una famosa reunión pronazi de 1939.

Para intentar recuperar la iniciativa, Harris celebrará este martes un acto en el corazón de la capital estadounidense, en la Elipse de la Explanada Nacional. El escenario escogido por la vicepresidenta tiene un gran simbolismo porque es el espacio donde se encuentra la Casa Blanca, el Capitolio, el Monumento a Abraham Lincoln y el obelisco dedicado a George Washington. La vicepresidenta mencionará el asalto al Capitolio de 2021, en el que una turba de seguidores de Trump intentó frenar la ratificación de la victoria electoral del presidente Joe Biden, suceso por el que el republicano fue imputado ante la Justicia.