Auge, caída y auge de un «outsider» de la política

La reelección presidencial de Donald Trump es uno de los grandes regresos políticos. Compárese con lo que ocurrió hace cuatro años, cuando Trump estaba en desventaja en la carrera presidencial. Desde entonces, Trump ha sobrevivido a dos intentos de asesinato y el presidente Biden abandonó la carrera presidencial después de una serie de meteduras de pata y dejó paso a su vicepresidenta, Kamala Harris. Trump es también el único presidente estadounidense en funciones que ha sido condenado por un delito grave por falsificar registros comerciales de empresas. Se trata de un legado que podría haberse escrito en Hollywood.

La mayoría de los estadounidenses votaron por Trump en el puñado de Estados clave en disputa, y esto inclinó la balanza a favor de Trump en la votación del Colegio Electoral. Las principales preocupaciones de los votantes eran la inmigración y la economía. Durante la campaña electoral, Trump destacó que la economía estadounidense era una preocupación clave, especialmente el impacto de la inflación en los salarios. Los salarios de los estadounidenses blancos de clase trabajadora no han seguido el ritmo de la inflación desde la pandemia. Esto ha provocado un profundo resentimiento en las comunidades de cuello azul, en particular en los Estados del cinturón industrial del medio oeste. Varios de estos Estados también eran Estados clave. La campaña de Trump identificó a estas comunidades marginadas en los Estados clave como vitales para apuntalar el voto republicano. Otros grupos en diferentes ubicaciones geográficas de EE UU también sintieron el impacto de la inflación en sus salarios y culparon a la Administración Biden. Trump vio esto como un factor ganador de votos. Los votantes también vieron a Harris como parte de la Administración Biden y, por lo tanto, también la responsabilizaron por su difícil situación económica. Los estadounidenses destacaron repetidamente la economía en las encuestas de opinión como su problema número uno y también culparon a la Administración Biden por el impacto de la inflación en los salarios reales y, por lo tanto, la caída del nivel de vida, en particular para los grupos marginados.

Otro tema clave en las elecciones es la inmigración. Trump hizo de esto un eje central de su campaña. Los votantes mostraron preocupación y la migración ilegal había alcanzado niveles récord durante la Administración Biden. A pesar de la retórica racista, a menudo apenas velada, de Trump sobre los inmigrantes, los votantes estadounidenses estaban preocupados por la integridad de sus fronteras. La seguridad de las fronteras es el tema más importante para los estadounidenses, así como para la economía. Al igual que la economía, los estadounidenses culparon a Biden por el aumento de la inmigración ilegal. En particular, la campaña de Trump señaló a Harris como débil en materia de inmigración ilegal y esto tuvo un impacto en las intenciones de voto, particularmente en los Estados clave con una inmigración ilegal significativa, como Arizona. Esto también reforzó el apoyo a Trump.

Trump ha emergido de las elecciones presidenciales de 2024 más fuerte que nunca. En este primer mandato, se rodeó de funcionarios establecidos en su Administración. Esos días se acabaron. A partir de ahora, solo los leales a Trump tendrán una oportunidad, que no son aptos ni están calificados para ocupar altos cargos. El Tribunal Supremo también ha dictaminado que el presidente tiene inmunidad por los actos cometidos durante su período en el cargo: esto ha servido para envalentonar aún más a Trump. Como presidente, podría ordenar al Departamento de Justicia que retire los cargos contra él y también podría indultar a los manifestantes del 6 de enero de 2011 a los que alentó a invadir el Capitolio del Congreso. También vale la pena señalar que los republicanos controlan el Senado y que la Cámara de Representantes también está en juego y bien podría terminar controlada por los republicanos. Esto dejaría a Trump en una posición inexpugnable.

Luego está la política exterior. Trump ha dicho en el pasado que la OTAN es algo del pasado y que las amenazas reales para Estados Unidos vendrán de China. Esto implica que la ayuda estadounidense a Ucrania podría reducirse. También implica que Trump quiere que Ucrania y Rusia se sienten y discutan los términos para terminar la guerra, con Ucrania haciendo concesiones a Rusia en el trato. Esto podría alterar el equilibrio de poder en Europa y envalentonar a Putin, así como quitarle prioridad a la OTAN y a Europa en la gran estrategia estadounidense. Asimismo, Trump ha dicho que China es la mayor amenaza para la seguridad económica y militar de Estados Unidos a nivel mundial y ya se ha comprometido a imponer aranceles elevados a los vehículos eléctricos chinos. Esto podría conducir a una guerra comercial entre EE UU y China, así como a una inflación en la economía mundial en general, ya que los costos de importación y producción aumentan, lo que significa costos más altos y precios al consumidor más altos.

Al final, las elecciones se basaron en la elección de dos EE UU: una visión republicana de Trump para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande (MAGA), que los votantes aceptaron en gran número, y la otra visión propagada por Kamala Harris y los demócratas, que decían que Trump era una amenaza para la democracia y que no estaba capacitado para ocupar un alto cargo. La visión de Trump para el futuro triunfó en las elecciones de 2024 en una de las grandes remontadas políticas, pero uno se preocupa y se pregunta por el impacto de Trump en la política estadounidense y mundial en los próximos cuatro años.

*Neil Winn es profesor de Estudios Europeos en la Universidad de Leeds