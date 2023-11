Biden cumple 81 años: su carrera política se complica por su avanzada edad y se cuestiona su relección

Este 20 de noviembre, el presidente estadounidense, Joe Biden, cumple 81 años. Una edad complicada para estar en la política, y sobre todo, para ser líder de un país como Estados Unidos.La popularidad del mandatario cada vez está más cuestionada y estos días está más baja que nunca. Es el primer octogenario en ocupar la Casa Blanca, y, si todo transcurre según lo previsto y el Partido Demócrata le elige de nuevo como candidato, será el aspirante a la presidencia de mayor edad en la historia de Estados Unidos.

Solo se lleva tres años con el expresidente Donald Trump, que seguramente se presente a la reelección por el Partido Republicano. Pero su avanzada edad se nota y supone un efecto negativo para su propio partido, pues esto no deja de notarse en numerosos eventos del mandatario. Es percibido como más anciano por los ciudadanos una imagen que se ha potenciado por los tropiezos y despistes que ha protagonizado el mandatario en algunas ocasiones.

Una nueva pelea por la Casa Blanca con Trump podría tener graves consecuencias para el partido en las urnas. El republicano ha tomado la delantera a Biden en cinco de los seis estados que decidirán al próximo inquilino de la Casa Blanca, según una encuesta de "The New York Times" y Siena College. Las cifras reflejan el sentir nacional hacia un presidente octogenario que cada vez tiene más lapsus mentales, como cuando durante la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado septiembre, en una conferencia conjunta con el presidente brasileño Lula Da Silva, no le estrechó la mano a su homologo cuando este se la tendió. Biden abandonó la tarima sin darse cuenta de que no se había despedido de su invitado.

Según una encuesta publicada en agosto pasado por el Centro de Investigación sobre Asuntos Públicos AP-NORC, el 77 % de los encuestados, republicanos y demócratas, piensan que Joe Biden es demasiado mayor para desempeñar efectivamente el cargo de presidente. Cuando se les pregunta sobre la primera palabra que les viene a la mente cuando piensan en cada candidato, el 26 % citó la edad de Biden y el 15 % mencionó palabras asociadas con ser lento y estar confundido. Según el termómetro de popularidad de FiveThirtyEight, el 55,4 % de los encuestados desaprueba a día de hoy las actuaciones de Biden, una cifra que va en aumento a un ritmo similar a cómo está cayendo el índice de aprobación: hoy sólo el 39,2 % lo aprueba. Aunque si gana las elecciones, comenzaría la legislatura con 82 años y la acabaría con 86.

El presidente, además, ha tenido que hacer frente a situaciones complicadas, como la llegada de los talibanes tras la salida del Ejército estadounidense, la guerra de Ucrania o la de Israel. También crisis internas, como el Asalto al Capitolio o las protestas por medidas tomadas por los demócratas.

Aún así, todo puede suceder durante el próximo año y no hay que olvidar que el Partido Republicano también tiene escollos que sortear, como los cuatro juicios penales que tendrá que enfrentar Trump y que podrían restarle votos o dificultar su participación en los procesos de primarias y caucus. A tres días de la festividad más importante del año en Estados Unidos, Acción de Gracias, en la Casa Blanca se celebró este lunes el tradicional indulto del pavo, en el que participó Biden.