En busca de un compañero de "ticket" electoral para Trump

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha dado en el clavo calificando el último encuentro de los candidatos republicanos como ¨un debate vicepresidencial en el mejor de los casos¨. Donald Trump no necesita defender su agenda política en un escenario, ni debatir con nadie por un puesto que cada vez es más suyo. Diferente es quien será su compañero de `ticket´. Y para eso seguramente sí que serán útiles los debates que el expresidente ha boicoteado con su ausencia. Tal es el tirón que tiene Trump, que incluso el valor de los anuncios durante el encuentro republicano está cayendo. Los organizadores son conscientes de que un espectáculo sin Trump no es lo mismo, y si en el primer encuentro 30 segundos de publicidad costaban más de $495.000 dólares, en el segundo, el mismo anuncio no llegaba a los $200.000.

Mientras los 7 republicanos se dejaban la piel encima de un escenario tratando de rascar votos, el expresidente salía al terreno en Detroit (Michigan) para sumar más adeptos a una causa que de momento sigue ganando por goleada (Donald Trump 54%, Ron DeSantis 13.8%, Nikki Haley y Vivek Ramaswamy 6.3%, Mike Pence 4.6%, Chris Christie 2.9% y Tim Scott 2.7%). Tan claro lo tiene el exmandatario, que a pesar de no haber ganado las primarias de su partido porque aún no se han celebrado, él se centra ya en las elecciones presidenciales y su rival demócrata Joe Biden, que también pasó esta semana por Michigan.

Lo que no está tan claro es quien acompañaría a Trump en su carrera a la Casa Blanca si finalmente consigue vencer en las primarias de su partido. Posiblemente Mike Pence, que ya acompañó a Trump durante 4 años como vicepresidente, no esté muy por la labor de volver a caminar junto a él otra legislatura más, sobre todo después de la investigación en la que se ha visto envuelto por culpa de su exjefe por el asalto al Capitolio en 2021. Tampoco tiene pinta de que Chris Christie, el antiguo gobernador de Nueva Jersey, sea su mejor baza. Christie ha dejado claro que su objetivo es acabar con la imagen de Trump. El candidato republicano no pierde ocasión para criticar a su rival cada vez que un medio de comunicación le pone el micrófono delante. La enemistad entre ambos ha ido subiendo de tono, pero si algo han aprendido los estadounidenses es que, con Trump, todo es posible.

Muchos ven en el empresario Vivek Ramaswamy la versión millennial de Trump, y hay quien le apunta como una buena opción para convertirse en vicepresidente en un momento dado. Al segundo debate llegó más pacificador que al anterior, sorprendiendo a sus compañeros de escenario cuando aseguró ¨que la división artificial no ayuda en nuestro partido¨. Quizá el joven republicano, consciente de las encuestas a favor de Trump está optando ya por otra estrategia, aunque todavía sea pronto para tirar la toalla por el puesto presidencial.

Un lugar al que cada vez se acerca más Nikki Haley. La exembajadora de Trump ante Naciones Unidas se convirtió el miércoles por la noche en la ganadora presente del debate (todos los expertos coinciden en que el verdadero triunfo fue para un ausente Trump). Se mostró firme con sus contrincantes, pero en ningún momento atacó directamente al que fue su jefe. Algo que equipo de campaña de Trump no contestó con la misma amabilidad, ¿quizá la vean como una amenaza a convertirse en nueva favorita? Minutos antes de que terminara el encuentro la campaña del exmandatario publicó un escrito titulado ¨La verdadera Nikki Haley¨ en el que explicaba como la republicana se opuso a la construcción del muro fronterizo entre México y EE. UU., mostró su apoyo a Ucrania y elogió en el pasado a la demócrata Hillary Clinton. Trump le lleva una ventaja de 31 puntos en las encuestas del estado clave de New Hampshire, donde la candidata ha conseguido superar a otro serio rival, el gobernador de Florida Ron DeSantis, pero el exmandatario no baja nunca la guardia.

El gobernador floridano fue quien tuvo más tiempo de palabra (12 minutos y 12 segundos) y es claramente el segundo favorito entre los votantes republicanos, a pesar de haber perdido apoyo en las últimas semanas. DeSantis aprovechó cada momento para criticar al exmandatario asegurando que ya era hora de que se presentara a un debate. Porque en este, además, a pesar de que era 7 candidatos los que se enfrentaban, a algunos casi ni se les sintió. Es el caso del senador de Carolina del Sur, Tim Scot. O el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum al que prácticamente los medios que recogen la resaca del debate ni lo mencionan. Ahora habrá que ver como se estrecha el cerco, y quién es el primero en abandonar el barco republicano o ser nominado a expulsión con vistas al siguiente debate.