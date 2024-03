¿Está Trump al borde de la bancarrota?

El expresidente de EE UU, Donald Trump, podría estar en una situación financiera peor de lo que la mayoría de la gente piensa, según explicó un analista financiero.

Jon Gabrielsen, economista de mercado con sede en Atlanta, dijo a Newsweek que los problemas de liquidez del magnate neoyorquino pueden ser más graves de lo que parecen a primera vista, ya que las empresas necesitan reservas de efectivo adicionales para evitar la quiebra.

El analista afirmó que muchos periodistas están comparando erróneamente los saldos de efectivo declarados por Trump con la cantidad que tiene que pagar por casos recientes de fraude y difamación, que actualmente se estima en más de 542 millones de dólares, excluyendo los gastos legales.

Gabrielsen señaló que una empresa no está legalmente autorizada a simplemente utilizar todas sus reservas de efectivo para pagar una demanda y debe mantener un fondo flotante para cubrir los gastos. "Una empresa no puede pagar hasta un saldo de cero y continuar como una empresa en funcionamiento. Tiene una gran fuga de efectivo diaria para pagar gastos continuos que requieren mantener cierta cantidad de ‘flotación’ o saldo mínimo", recalcó.

Asimismo, el economista comentó que la flotación depende del tamaño de la empresa y de la naturaleza de la industria. Trump pagó recientemente una fianza por valor de más de 92 millones de dólares por una apelación en un caso de difamación en el que un jurado otorgó a la periodista retirada E. Jean Carroll 83,3 millones de dólares después de que Trump negara repetidamente que la había agredido sexualmente.

El 28 de febrero, el juez Anil Singh rechazó la oferta de fianza de 100 millones de dólares de Trump en la sentencia por fraude de Nueva York y ordenó que el expresidente pagara la multa total o la cantidad exacta de la fianza en efectivo antes de la fecha límite original. El republicano tiene que pagar la totalidad de la sentencia por fraude de 454 millones de dólares antes del 25 de marzo para comenzar el proceso de apelación.

Si no puede, Trump debe pagar la cantidad total de la condena o enfrentarse a la confiscación de activos por parte de la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Ya ha dicho que embargará los bienes de Trump si él no paga. En una presentación enviada a Singh el 28 de febrero, James escribió que Trump esencialmente admitió que "no tiene suficientes activos líquidos" para pagar la multa.

James presentó una demanda en septiembre de 2022 acusando al expresidente, a sus dos hijos adultos Donald Jr. y Eric, a la Organización Trump y a dos ejecutivos de la empresa, Allen Weisselberg y Jeff McConney, de sobrevaluar activos de manera fraudulenta para asegurar préstamos bancarios y acuerdos fiscales más favorables. Los otros acusados en el caso recibieron sanciones financieras y se les prohibió hacer negocios en Nueva York por un período.

El 16 de febrero, el juez de Nueva York Arthur Engoron ordenó que Trump pagara una multa de 355 millones de dólares, aumentando a 454 millones de dólares con intereses. Descartó que el exmandatario presentase estados financieros fraudulentos que inflaron el valor de sus propiedades y activos durante años.

Los abogados de Trump escribieron en una comunicación a Singh que "la cantidad exorbitante y punitiva de la sentencia, junto con una prohibición general ilegal e inconstitucional de las transacciones crediticias, haría imposible garantizar y depositar una fianza completa".

«En ausencia de una suspensión en los términos aquí descritos, las propiedades probablemente necesitarían venderse para obtener capital bajo circunstancias exigentes, y no habría manera de recuperar ninguna propiedad vendida luego de una apelación exitosa ni medios para recuperar los beneficios financieros resultantes. pérdidas del Fiscal General», añadió el equipo legal de Trump.