"Hay bastantes republicanos anti-Trump, pero en estos momentos solo representan una minoría"

- El expresidente Trump ha salido fortalecido tras el Supermartes y el fallo del Tribunal Supremo. ¿Era el esperado?

- En general, era lo que la gente preveía, pero tal vez no de la forma en que sucedió. El caso se centró en la 14ª enmienda de la Constitución, que en parte dice que las personas que hayan participado en «insurrección o rebelión» tienen prohibido ocupar diversos cargos federales. Esto se aprobó después de la Guerra Civil en 1867. El problema con la 14ª enmienda es que no especifica un procedimiento para determinar si alguien no es elegible y no define «insurrección o rebelión». Se esperaba que se centraran en el hecho de que Trump en realidad no ha sido condenado por nada todavía (ni la mayoría de los cargos son exactamente insurrección o rebelión). Sin embargo, la decisión unánime sostuvo que sólo el Congreso puede descalificar a un candidato. Si bien la 14ª enmienda no dice quién decide, sostener que es el poder del Congreso es echar balones fuera. En general, la mayor parte de las decisiones electorales se toman a nivel estatal y parece extraño que esta pertenezca al Congreso. No creo que nada de esto importe mucho electoralmente. Los únicos Estados que habían intentado excluirlo (y sólo durante las primarias) eran lugares donde él no iba a ganar.

- ¿Podríamos calificar la carrera electoral de Trump como «imparable» tras el abandono de la exembajadora de la ONU Nikki Haley?

- Incluso antes de las primarias del Supermartes no había ningún obstáculo serio para la nominación de Trump como candidato. Haley se ha presentado con suficiente fuerza como para demostrar que hay bastantes republicanos a los que no les gusta Trump, pero ha quedado claro que en estos momentos solo representan una minoría. Haley no ha logrado convencer a más Estados, por lo que ha quedado claro que no tenía ninguna posibilidad.

- Con respecto a Biden, ha ganado los 15 Estados, pero hasta los miembros de su partido reconocen que es «un candidato débil» para Trump.

- La victoria de Biden estaba asegurada. Su único rival, Dean Phillips, es prácticamente un donnadie en política. Actualmente hay un movimiento de «votar sin compromiso» como protesta por Gaza. Obtuvo alrededor del 10% de los votos en Michigan, que es donde se esperaría que tuviera mayor tracción (hay una población árabe bastante amplia). No será un factor para que Biden obtenga la nominación, pero daña su imagen. En cuanto a la insatisfacción con Biden, el problema es que no hay otro candidato en su contra excepto Phillips, nadie serio decidió postularse. No está claro que exista algún candidato de consenso que la gente insatisfecha realmente quiera. Están descontentos, pero no hay alternativa.