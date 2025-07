"Es un honor servir a Trump": director del FBI desmiente las especulaciones sobre su renuncia y el caso Epstein

"Las teorías conspirativas no son ciertas, nunca lo han sido", afirmó. El alto cargo, designado en 2025, subrayó que considera "un honor servir al Presidente" y mantendrá su puesto mientras sea requerido.

Tensiones internas por el manejo del caso Epstein

La polémica surge tras la publicación de un polémico memorándum sin firma, con sellos del Departamento de Justicia y el FBI, que concluye que Jeffrey Epstein "no fue asesinado" en prisión y niega la existencia de una supuesta "lista de clientes". La fiscal general Pam Bondi defendió el documento, citando "órdenes judiciales y protección a víctimas" como razones para limitar su divulgación.

Sin embargo, el subdirector del FBI Dan Bongino habría amenazado con dimitir si Bondi no renuncia, según reveló el Daily Mail. Fuentes cercanas a Bongino sugirieron que "no volverá" tras tomarse un día libre el viernes pasado, aunque el FBI no ha confirmado oficialmente su salida.

Patel, exfiscal federal con experiencia en casos sensibles, emerge como figura estabilizadora en esta crisis institucional. Su trayectoria y cercanía con la administración Trump le otorgan credibilidad para navegar esta tormenta política.