"El legado de López Obrador es el de la desdemocratización del sistema político"

¿Cómo resumirías el legado de AMLO a nivel económico, social y político?

A nivel político se resume en un deterioro de una democracia que ya en México había sido siempre muy frágil, con altos niveles de corrupción y alta penetración del crimen organizado en la política y con una tradición autoritaria en algunos sectores. No obstante, también hubo avances durante la transición. La trayectoria de Andrés Manuel López Obrador con su intento de concentrar el poder en el ejecutivo, sus ataques a los demás poderes, sobre todo al poder judicial con sus arremetidas contra los órganos autónomos, nos deja el legado de una des-democratización que si bien no culminó con un cambio de régimen -México todavía llega a estas elecciones como una democracia funcional, frágil y desigual- sí ha deteriorado el sistema político. AMLO es un presidente populista que aunque no consigue desmontar el régimen democrático, sí lo deteriora. A nivel social, destacamos la polarización sobre todo en torno al Gobierno y a su proyecto estrella, la Cuarta Transformación. En materia de políticas públicas se observa un retroceso en educación y en sanidad lo que no deja de ser una paradoja para un Gobierno que se dice de izquierdas. Ha habido una pérdida de la cobertura sanitaria y han empeorado los indicadores de la salud y de la educación. ¿Por qué si se ha producido un aumento del gasto social? Pues porque este gasto ha privilegiado las transferencias directas en busca de un mayor clientelismo. Ese dinero, por lo tanto, no se ha ligado a programas sociales que condicionasen el dinero a unos determinados requisitos sino que se ha entregado de manera discrecional. En términos económicos, el Gobierno renunció a las expropiaciones como hicieron gobiernos de izquierda anteriores y ha mantenido cierta ortodoxia macroeconómica, pero también ha promovido grandes proyectos que han consumido ingentes cantidades de recursos públicos sin resultados: aeropuerto, refinerías... Tampoco se ha explotado el beneficio de haberse haberse convertido en 2023 en el mayor socio comercial de Estados Unidos, desplazando a China. Ello se debe a una política ambigua, ortodoxa en lo macro con protección a la moneda y al control de la inflación, pero al mismo tiempo despilfarradora. Y, además, México no ha sabido aprovechar su posición privilegiada en el desacoplamiento de la economía estadounidense y la china.

¿Sheinbaum se ha beneficiado de las políticas de AMLO para situarse como favorita?

Después de ciertas disputas internas Sheinbaum se impuso, pero ella siempre fue la favorita de Andrés Manuel López Obrador por su nivel de lealtad a pesar de que él viene de la izquierda del PRI y ella proviene de la izquierda académica. Sheinbaum también se ha beneficiado de la comunicación política y la propaganda del Gobierno de López Obrador que la ha posicionado muy bien. Incluso antes de que fuera elegida la candidata oficial se podía ver propaganda de ella por todos los estados del territorio. Se ha beneficiado de esta cercanía a AMLO, sus discursos están salpicados de alusiones a que va a respetar el legado de AMLO, su proyecto. Ella carece del carisma que tiene él y trata de suplirlo con disciplina y firmeza. Por lo tanto, se ha beneficiado del respaldo que le dio el y de toda la maquinaria del partido y del Gobierno mexicano puesta a su servicio. Sus propuestas son mantener las políticas de Andrés Manuel entre las que se destaca el Plan C que consiste en aumentar la concentración del poder a costa de romper el equilibrio con el resto de poderes como el judicial y cambiando la ley electoral para eliminar la presencia de los partidos minoritarios. Claramente hay un proyecto que trasciende la democracia liberal y que entra en una democracia populista plebiscitaria o en autoritarismo competitivo, y este es el horizonte del próximo sexenio.

¿Cómo es posible que en un México de los feminicidios y considerado machista vaya a tener una mujer como presidenta?

Primero, en México hay muchos Méxicos. Hay zonas de enorme atraso, violencia y pensamiento conservador, pero ha habido un avance sustantivo de causas liberales y progresistas en grandes núcleos urbanos sobre todo en el centro y el norte del país donde se concentra la mayor riqueza del país y la mayor actividad cultural. Hay una mayor participación de la mujer en la vida social y política desde hace décadas tanto en los partidos de izquierda como de derecha y eso marca una pauta para que se produzca un movimiento feminista grande y asociaciones de los derechos humanos importantes también. Todo esto explica la concurrencia de las dos candidatas mujeres a la presidencia del gobierno: en la oposición, Xóchitl Gálvez, que es capaz de articular una alianza y la oficialista, Claudia Sheinbaum, que recibe el legado como leal a AMLO.