Milei compara al Congreso argentino con un "nido de ratas" y carga contra los diputados: "Son una mierda"

El presidente argentino Javier Milei no se mordió la lengua a la hora de criticar durante su participación en un evento del pensamiento libertario en la ciudad de Corrientes, donde comparó al Congreso con un "nido de ratas" y calificó a los diputados como "una mierda". Además, lanzó fuertes reproches contra el diputado nacional Ricardo López Murphy, a quien tildó de "traidor" y "verdadera basura".

Milei participó este lunes por la noche en la celebración del décimo aniversario del Club de la Libertad en Corrientes, donde fue recibido por el gobernador, Gustavo Valdés (UCR), y se expresó en una rueda de prensa ante más de 1.000 asistentes.

El mandatario volvió a criticar duramente a la clase política, en especial a los legisladores nacionales, al señalarles como los responsables de las demoras que se ocasionarán al no poder llevar a cabo “mil reformas estructurales” presentadas en el proyecto de ley de Bases y el DNU 70/30 -que sigue vigente- “que permitirían duplicar el producto bruto per cápita en siete años”, sostuvo.

En sus acusaciones contra los políticos que no apoyaron en su totalidad su iniciativa legislativa, Milei cargó contra ellos: “Una de las cosas por las cuales los políticos no la ven y no entienden lo que yo hago, es que partimos de premisas distintas: ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama y yo parto del supuesto de que son una mierda y que la gente los desprecia”, apuntó.

Sobre el Poder Legislativo, Milei afirmó que las reformas que impulsa van a aprobarse eventualmente, a pesar de que, “por la lógica del sistema de elecciones, todavía no tenga la representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados y el Congreso de la Nación”.

En otro momento de su discurso, en tono distendido y entre simpatizantes de sus ideas, Milei cargó con dureza contra el diputado Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía de Fernando de la Rúa e integrante del bloque Hacemos, a quien calificó como “un traidor de las ideas de la libertad” que “trabajaba para un socialdemócrata” y que “se disfraza de liberal y es una verdadera basura”.

“Hay una frase en política que dice ‘el que traiciona una vez, traiciona siempre’. Por eso, como dije hace poco, para los traidores no hay tabula rasa. Así que, ahora, cuando lo ven tratando de salvar el capítulo 4 de la Ley Bases, no le crean, en realidad está tratando de dinamitar mi programa económico para que me pegue una piña, porque sigue siendo empleado de Larreta”, recalcó Milei.