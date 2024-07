Otro incidente más de Boeing: uno de sus aviones pierde una rueda al despegar de Los Ángeles

Un vuelo de United Airlines procedente de Los Ángeles perdió una rueda durante un despegue este lunes. Se trata del segundo avión de Boeing que pierde una rueda en cuatro meses.

El Boeing 757-200 despegó del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles alrededor de las 7:16 de la mañana y continuó hasta el Aeropuerto Internacional de Denver incluso después de perder una rueda, según la Administración Federal de Aviación.

Un comunicado de United Airlines explicó que el avión aterrizó de manera segura alrededor de las 10:10 a.m. y que no hubo heridos a bordo ni en tierra. “El volante fue recuperado en Los Ángeles y estamos investigando qué causó el incidente”, dijo United. La aerolínea no especificó qué neumático faltaba. Según United, había 174 pasajeros y 7 miembros de la tripulación a bordo.

United y la FAA dijeron que abrirán una investigación para averiguar la causa de la falla del neumático.

El pasado mes de marzo, un vuelo de United con destino a Japón perdió un tren de aterrizaje principal después de despegar del Aeropuerto Internacional de San Francisco. Una llanta cayó en el estacionamiento de empleados y dañó varios vehículos. Un Boeing 777 con 235 pasajeros y 14 miembros de la tripulación realizó un aterrizaje de emergencia en LAX y fue remolcado sin heridos.

United no respondió a las preguntas sobre si las causas de los incidentes probablemente eran las mismas.

También en enero, Delta Air Lines operó un Boeing 757 perdió su rueda de morro mientras se preparaba para un vuelo en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. Delta aseguró que la rueda del engranaje de morro y el anillo se arrancaron y después rodaron colina abajo. Los pasajeros tuvieron que abandonar el avión, pero nadie resultó herido.

Durante años han surgido preocupaciones sobre la seguridad de los aviones de Boeing, especialmente después de dos accidentes del 737 Max en octubre de 2018 y marzo de 2019 que acabaron con la vida de 346 personas.