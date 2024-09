El tirador de Georgia ya había sido investigado por el FBI en 2023 por presuntas amenazas "sobre cometer un tiroteo en una escuela"

No es la primera vez que el FBI investiga al presunto responsable de la muerte de cuatro personas y nueve heridos en un instituto de Georgia. Ya en mayo del 2023, cuando Colt Gray tenía 13 años, los agentes lo interrogaron con relación a unas amenazas hechas de manera online "sobre cometer un tiroteo en una escuela", ha explicado la organización en un comunicado. La información que inició las pesquisas llegó de Australia y Canadá, dos personas de ambos países, preocupadas por los comentarios hechos en el chat de una red social, alertaron a las fuerzas del orden estadounidenses.

Cuando los investigadores se personaron en la casa de Gray, él lo negó todo y su padre aseguró que el joven no tenía acceso a las armas de caza que guardaban en casa ¨sin supervisión¨. Ambos quedaron en libertad porque la policía no vio motivos suficientes para llevar a cabo una detención, pero aseguran que se siguieron monitoreando los pasos del joven.

Este miércoles, el estudiante de Apalachee High School perpetró un tiroteo masivo en su propia escuela con un rifle AR-15, el más utilizado en este tipo de masacres. Todavía no está claro dónde obtuvo el arma y cómo consiguió introducirla en la escuela. Pero poco a poco se han ido conociendo más detalles sobre el sospechoso. Gray es ¨un niño tranquilo¨, ha dicho una compañera suya, ¨que acababa de llegar a la escuela y prácticamente no hablaba con nadie. No podría decirte cómo sonaba su voz, ni siquiera describirte su rostro, él nunca hablaba. Simplemente estaba ahí¨, ha explicado la joven a The New York Times. Lyela Sayarath, que estaba sentada al lado de Gray antes de que se iniciara el tiroteo a las 10:30 de la mañana en una escuela a 80 kilómetros de Atlanta, asegura que el joven de repente se levantó y más tarde trató de entrar de nuevo en el aula, pero otro estudiante ¨vio que tenía un arma¨ y se lo impidió. Fue entonces cuando el presunto tirador se ¨giró hacia el salón de clases que estaba a mi derecha, y simplemente comenzó a disparar. Se escucharon entre 10 y 15 disparos¨.

Durante el registro de la habitación de Gray este jueves, los agentes descubrieron que el joven estaba obsesionado con los tiroteos masivos, especialmente con el ocurrido en la escuela de secundaria Marjory Stoneman, Florida, en el 2018 que acabó con la vida de 17 personas. Como en aquella ocasión, desde hoy los colegios del condado de Barrow permanecían cerrados hasta el lunes, dijo el superintendente del sistema escolar, Dallas LeDuff. Mientras tanto, los investigadores tratan de recoger pruebas que permitan descubrir qué pasó y cuáles fueron las motivaciones del atacante, que acabó entregándose a los agentes tras sentirse rodeado durante el tiroteo. ¨Rápidamente se dio cuenta de que si no se daba por vencido terminaría con un OIS (con el disparo de un oficial)¨, ha dicho el sheriff del condado, Jud Sheriff.

Gray permanece bajo arresto y sin fianza. A pesar de sus 14 años, será acusado de asesinato como si de un adulto se tratara y este viernes estaba prevista su primera comparecencia ante un tribunal de manera virtual, según información compartida por el portavoz del Departamento de Justicia Juvenil de Georgia.

Georgia ha registrado cerca de 70 tiroteos en sus escuelas entre 1970 y junio del 2022, y hasta ahora ninguno había sido tan mortífero como último. Según Gun Violence Archive, en lo que llevamos de año se han llevado a cabo 385 tiroteos masivos (incluye 4 o más víctimas) en EE UU, lo que equivale a 1.5 diarios.

Solo en escuelas en el 2024, los tiroteos han alcanzado la cifra de 45. La violencia con armas de fuego es uno de los temas clave en cada campaña electoral desde hace varios años, pero la desgracia sigue extendiéndose sin que ninguna ley consiga frenarla.