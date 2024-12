Trump sugiere que Robert Kennedy investigará la desmentida conexión entre las vacunas y el autismo: "Alguien tiene que hacerlo"

Donald Trump ha asegurado que su candidato a la Secretaría de Salud y Servicios Humanos, Robert. F Kennedy, conocido por sus posturas antivacunas y sobrino del presidente asesinado JF Kennedy, estaría abierto a investigar una posible relación entre las vacunas y el autismo, pese a que numerosos estudios han demostrado que es inexistente.

Las polémicas declaraciones se han producido durante una entrevista que el presidente electo ha concedido a la cadena 'NBC', en el programa 'Meet the press'. Donald Trump ha justificado su postura agregando que "alguien tiene que hacerlo". El magnate fue preguntado por las polémicas afirmaciones de Kennedy, quien además de cuestionar los efectos de las vacunas, ha llegado a pedir la eliminación de algunas, e incluso defender teorías conspiranoicas relacionadas con la covid-19.

Durante su intervención, Trump se defendió asegurando que "si echas la vista atrás hace 25 años (...) había muy poco autismo. Ahora lo hay". Afirmaciones que fueron desmentidas en el momento por la propia entrevistadora, quien recordó que las vacunas no solo ayudan a prevenir la muerte de millones de personas anualmente.

Paralelamente, este presunto aumento de casos se puede explicar por un aumento de conocimiento y concienciación sobre el trastorno, que deriva en un mejor diagnóstico. Como recuerda el Ministerio de Sanidad, estudios como el realizado por Madsen y colaboradores y en el que participaron más de 500.000 niños, demostraron que el autismo era igual de frecuente en los vacunados y no vacunados.

Trump defiende que Kennedy "no va a alterar ningún sistema"

No obstante, el republicano no parecía estar convencido, si bien quiso matizar sus palabras, aseverando que no está "en contra de las vacunas": "Creo que las vacunas -algunas vacunas- son increíbles, pero otras no lo son. Y si no lo son, lo deberemos averiguar" ha concluido Trump.

"No va a alterar ningún sistema", ha agregado el empresario al ser preguntado por los planes de futuro de Robert F. Kennedy, sobre quien aseguró en uno de los últimos mítines la campaña que le dejaría "volverse loco". El expresidente ha querido calmar los ánimos afirmando que Kennedy "no está buscando reinventar la rueda por completo. Pero cuando miras las cifras, realmente no tenemos un país muy saludable", ha concluido.

¿Quién es Robert Kennedy Jr?

Fue a mediados de noviembre, cuando Donald Trump confirmó la nominación de Robert F. Kennedy Jr, como Secretario de Sanidad en su próxima administración. Un nombramiento que se anticipaba, pero que de igual manera se vio rodeado de polémica, dadas las ideas antivacunas y conspiranoicas que ha llegado a defender públicamente durante años.

El hijo del ex fiscal general de Estados Unidos, Robert F. Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy, en un primer momento quiso optar a la Casa Blanca como candidato independiente, no obstante, durante la campaña anunció la retirada de su candidatura y proclamó su apoyo a Donald Trump.

Kennedy Jr. ha vinculado los tiroteos masivos en las escuelas con antidepresivos, ha denunciado que los demócratas reciben mucho más dinero de las farmacéuticas que los republicanos y llegó a insinuar que la covid tenía como objetivo atacar a los caucásicos y a los negros, mientras que otros permanecían más inmunes.