Así ha sido la victoria de la ultraderecha en Chile

Casi 13 millones de chilenos votaron por los 50 candidatos (+1 de pueblos indígenas), de un total de 353, repartidos en cinco pactos políticos. La gran sorpresa la dio el Partido Republicano (derecha ultraconservadora), que se llevó el 35% de los votos, seguido de los izquierdistas de Unidad para Chile con un 28%, la derecha de Chile Seguro (21%), Todo por Chile (8,5%) y Partido de la Gente (5,5%).

El resultado de la votación al Consejo Constitucional fue inesperado. Un contundente triunfo para el Partido Republicano del excandidato presidencial José Antonio Kast, quien pasó a segunda vuelta frente al actual presidente, Gabriel Boric en 2021. Kast, al conocer los buenos resultados, aseguró que los chilenos habían derrotado en las urnas a un gobierno fracasado que no ha sido capaz de enfrentar la crisis de inseguridad, económica y social que vive hoy el país.

«Hoy no hay nada que celebrar porque Chile no está bien, los chilenos no estamos bien (…) Pero sí estamos contentos porque logramos una meta importante, que es el poder seguir trabajando por Chile, con compromiso, coherencia y conexión con los problemas del día a día de los chilenos. A ellos les debemos este triunfo y la responsabilidad de lo que venga. Han triunfado las ideas del sentido común para que Chile progrese en orden, paz y libertad. Hoy es el primer día de un futuro mejor para nuestro país», aseguró.

Contará con 22 de los 50 escaños que compondrán el Consejo, al que corresponde ahora elaborar una Constitución que pueda reemplazar la que aún perdura desde la dictadura de Augusto Pinochet. Será el segundo intento, tras el fracaso del primer plebiscito celebrado en 2022, en gran parte por el rechazo que amplios sectores conservadores mostraron a este texto.

Para la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, este resultado es un toque de atención para la izquierda, que debe trabajar por buscar consensos dentro de la diversidad y construir las soluciones que la ciudadanía requiere. «Todos debemos estar en sintonía con el proceso y buscar consagrar en la Constitución, los grandes acuerdos de país, cuál es el país que queremos, qué buscamos como sociedad de futuro y, por lo tanto, si hay fuerzas de extrema derecha que incitarán en refundar o potenciar el maximalismo, nuevamente tendremos un proceso que no concite a las mayorías y que nos lleve a fracasar. Por eso el esfuerzo tiene que estar puesto en el diálogo y en los grandes acuerdos», dijo la representante del Partido Socialista.

¿Qué harán los elegidos?

Discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución. Pero, en esta ocasión, contarán con el apoyo de una Comisión Experta –24 personas– encargada de proponer un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción de la nueva propuesta constitucional y un Comité Técnico de Admisibilidad –14 personas– quienes estarán a cargo de resolver los requerimientos que se interpongan contra aquellas propuestas de normas que contravengan lo dispuesto en el artículo 154 de la Constitución Política de la República, que hayan sido aprobadas por la Comisión Experta. Ambas comisiones fueron nombradas por diputados y senadores chilenos.

Sorprendió el alto porcentaje de votos nulos (17%) y en blanco (4,5%), tema que para el académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Tarapacá, Cristián Ovando, este proceso está marcado por una amplia apatía, desinterés y falta de confianza por parte de los ciudadanos, ya que indica que el grupo de expertos y técnicos que asesorarán a la Comisión al ser elegidos por los partidos políticos tiene poca credibilidad por parte de los chilenos: «Una de las instituciones en la cual ciudadanía tiene menos confianza, genera una predisposición hacia esta elección y sus resultados».

La representante de Evolución Democrática (Chile Seguro) Gloria Hutt, quien triunfó ayer y será parte de la Comisión Constitucional dice que espera ser un aporte en la redacción de la nueva Constitución aportando desde la búsqueda de acuerdos y equilibrios.

«El país necesita, y la gente espera, una Constitución que mire al futuro que evite contaminarse con la coyuntura política de corto plazo. Eso debiese llevarnos a que el proceso sea exitoso». Quien fuese ministra de Transportes del expresidente Sebastián Piñera, también es categórica en decir que hoy hay más presión porque «no hay más oportunidades para seguir repitiendo procesos (…) tenemos que trabajar para asegurar que el borrador sea aprobado por mayoría, porque eso le dará legitimidad al texto final de la Constitución que se publicará. Llegar a un documento que junto con preparar al país para las décadas que vienen responda a las expectativas de las personas en el momento actual».

Con los resultados en la mano, a la hora de pactar la redacción de una nueva Carta Magna, se preve que no se recoja el derecho al aborto y que se apueste por sistemas sanitarios o de pensiones que favorezcan también la presencia de entidades privadas. El plebiscito de salida está fijado para el 17 de diciembre de 2023, y será entonces cuando los chilenos vuelvan a las urnas para «Aprobar» o «Rechazar» el nuevo documento. Sin duda, los próximos meses serán decisivos para el futuro político de Chile.