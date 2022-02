Inmunóloga recuerda que el COVID-19 sigue siendo letal

La campaña de vacunación ha hecho que el virus sea menos agresivo, pero esto no significa que haya dejado de ser letal”, dijo en entrevista con Xinhua Susana Infanta Esteban, Dra en inmunología viral, consultora COVID-19 Bioresilient Consulting y ex científica del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III de España, en respuesta al alto índice de mortalidad en España pese al descenso de contagios.

En España la sexta ola se encuentra en plena caída, ya que cifras de contagios son cada día menores, sin embargo, el dato de la mortalidad siguen siendo elevados, según los informes del Ministerio de Sanidad.

“El hecho de que se haya reducido la incidencia de contagios, no quiere decir que el virus aún no este presente y que no sea peligroso para personas que padecen de otras enfermedades además del coronavirus”, reiteró la experta.

Esteban instó a evaluar mejor los casos y los tiempos de vacunación, pues desde su perspectiva como inmunóloga, se debe dejar que el cuerpo reaccione ante las vacunas, antes de recibir dosis extras “tenemos que hacer que nuestro cuerpo cree sus propios anticuerpos”.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, ya se han administrado 23 millones de terceras dosis, un 91 por ciento de la población mayor de 12 años ya tiene la vacunación completa y un 92,8 por ciento tiene al menos una dosis.