La historia de Salima Khan, la mujer que con 92 años aprende a leer y escribir y consigue aprobar exámenes: "Nunca es tarde"

Nunca es tarde para conseguir aquello por lo que se sueña, cueste lo que cueste y aunque pase toda una vida. La edad, al final, tan solo es un número y ya sea siendo menor de edad, en la edad adulta o incluso ya jubilado, todo se puede lograr. Así, Salima Khan, una mujer de 92 años de India, está aprendiendo a leer y escribir y, además, se presenta a exámenes y consigue aprobar.

Khan nació en 1931 y se casó a los catorce años, dos años antes de la independencia de India en 1947. Desde joven, siempre quiso ir al colegio. Pero cuando era una niña, no había escuela en su población, y siempre se quedó con esa espina de no poder ir a la escuela. Hasta que, hace seis meses, y acompañada por la esposa de su nieto en Bulandshahr, en el estado de Uttar Pradesh, al norte del país asiático, la anciana inició su instrucción para luchar por su objetivo. Todo ello con estudiantes con al menos ochenta años menos que ella.

A Salima Khan le gustaría entrar en el Libro Guiness de los Récords por ser la persona de más edad en aprobar la educación primaria

Su historia se dio a conocer después de que se hiciera viral un video en el que aparece contando del uno al cien. "Mis nietos me engañaban para que les diera más dinero porque yo no sabía contar (entre risas). Esos días se acabaron", dijo al diario Times of India.

Voluntarios de una iniciativa educativa gubernamental identificóo a Khan como potencial estudiante y la motivó a la escuela. Lakshmi Pandey, una autoridad educativa local, dijo a AFP que "su historia refuerza la creencia de que la búsqueda de conocimiento no tiene límite de edad". Por otro lado, Pratibha Sharma, directora de la escuela, indicó que las maestras dudaron de darle clases a Khan, pero su "pasión" por estudiar las convenció.

Así, siguiendo su ejemplo, unas veinticinco mujeres de su aldea iniciaron clases de alfabetización, incluyendo dos de sus nueras. En India, la tasa de alfabetización es de alrededor de 73%, según el censo de 2011.

Ahora le gustaría acabar la educación primaria y ser así la persona de más edad en completarla. Hasta ahora, el Guinness World Record lo registra el fallecido Kimani Ng'ang'a Maruge, de Kenia, que lo consiguió en 2004 a los 84 años.