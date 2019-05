Bagdhadi advierte a los obesos que no están excluidos de la jihad

A Bagdhadi, para hacer daño a Occidente, para extender el terrorismo, le valen todos, por lo que advierte que el hecho de estar gordo, pasado de kilos, no excluye al obeso de participar en la jihad (lucha). Hay asuntos que se comentan por sí mismos.

Una revista del “califato” de Daesh, el número 8 de “Youth of the Caliphate”, cuya portada se reproduce en esta misma web, recoge las últimas amenazas lanzadas por la banda yihadista, entre ellas la de Al Muntasir en la que se quejaba de la inoperancia de los “combatientes” en algunas zonas, entre ellas España, cuando se preguntaba “¿Dónde estás, oh creyente?”. Haciendo suyas las palabras del cabecilla del grupo, Abu Bark Bagdhadi, asegura que, de ahora en adelante, “nuestros ataques traspasarán las fonteras, y no habrá frontera que nos detenga”.

Resulta preocupante, en opinión de los expertos, la auténtica “invasión” mediática que realiza Daesh, en especial tras la pérdida de sus últimos bastiones en Siria, lo que no quiere decir que hayan detenido su actividad; todo lo contrario. Han incrementado los “golpes de mano” en este país y en Iraq.

A este respecto, reproducen las palabras del “califa”: “Oh musulmanes, comprometerse en esta guerra es obligatorio para todos vosotros y nadie está excusado al respecto. Les invitamos a que se movilicen en todos los lugares, ya seas delgado o gordo, viejo o joven”.

“¿Qué les pasa a ustedes que cuando se les dice que avancen por la causa de Alá, se adhieren fuertemente a la tierra? ¿Está satisfecho con la vida de este mundo y no con el Más Allá? Pero, ¿cuál es el disfrute de la vida mundana en comparación con el Más Allá? Si no atacas, Él te castigará con un doloroso castigo y te reemplazará con otra gente”, enfatiza.

“Salgan, sean flacos o gordos y luchen con sus riquezas y sus vidas por la causa de Alá. Es lo mejor para ti”, agrega.

Insiste la publicación en el vídeo difundido por la Fundación “Al-Abed al-Faqir”, en el sentido de que el incendio de la catedral de Notre Dame, en París, era un augurio, como se demostró con los atentados a tres iglesias de Sri Lanka

unos días después. “¿No te dijimos que verás una sorpresa repentina?”, recuerdan.

“Las invasiones continúan en la mayoría de los estados islámicos y se extenderán a las tierras de los cruzados (cristianos) Insha Allah (si Dios quiere) Te hemos dicho (a los cristianos) que regresaremos con fuerza, te prometimos días negros y una guerra en la que no sobrevivirás. Así que extiende tus cementerios. Ahora ha comenzado la lucha”, amenazan.