Biden, sobre el veredicto de Trump: "Nadie está por encima de la ley"

El equipo de campaña del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado que "nadie está por encima de la ley", después de que un jurado haya declarado culpable al exmandatario Donald Trump de 34 cargos por falsificación de registros comerciales dentro de una trama en la que habría intentado ocultar el pago de 130.000 dólares a la ex actriz porno 'Stormy Daniels' para comprar su silencio.

"Hoy en Nueva York hemos visto que nadie está por encima de la ley. Trump siempre ha creído erróneamente que nunca enfrentaría consecuencias por violar la ley para su beneficio personal. Pero el veredicto no cambia el hecho de que el pueblo estadounidense enfrenta una realidad simple", ha sostenido el director de comunicaciones de la campaña, Michael Tyler. Así, ha señalado que "solo hay una manera de mantener a Trump" fuera de la Casa Blanca" y esa forma es "en las urnas", ya que "delincuente condenado o no, será el candidato republicano a la Presidencia" de Estados Unidos.

"La amenaza que Trump representa para nuestra democracia nunca ha sido mayor. Está llevando a cabo una campaña cada vez más desquiciada de venganza y retribución, prometiendo ser un dictador 'desde el primer día' y pidiendo que nuestra Constitución sea 'abolida' para que pueda recuperar y mantener el poder", ha aseverado. Con todo, ha reiterado que un segundo mandato del magnate "significa caos, despojando las libertades de los estadounidenses y fomentando la violencia política". "El pueblo estadounidense lo rechazará en noviembre", ha aseverado, en referencia a los comicios para elegir al próximo presidente de Estados Unidos.

Asimismo, Biden ha utilizado su perfil en redes sociales para pedir donaciones para la campaña: "Solo hay una forma de mantener a Donald Trump fuera de la Oficina Oval: en las urnas". Por otro lado, el candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Junior, sobrino del expresidente estadounidense John F. Kennedy (JFK), ha aseverado tras el veredicto de Trump que el caso "se está utilizando para dividirnos". "He sido disciplinado en cuanto a no comentar los casos judiciales y hablar de cuestiones que creo que preocupan profundamente a los estadounidenses, y no de las cuestiones que, ya saben, se utilizan para dividirnos, las cuestiones de la guerra cultural. No voy a hacer comentarios al respecto", ha sostenido, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNN. Con esta condena, Trump se convierte en el primer presidente de Estados Unidos en ser condenado penalmente en el marco de un caso que el exmandatario ha denunciado en numerosas ocasiones como una "caza de brujas" en su contra instigada por la actual Administración Biden. El magnate ha afirmado nada más salir de la sala que ha sido un juicio "amañado" y liderado por un juez "corrupto". "El verdadero veredicto va a ser el 5 de noviembre por parte del pueblo", ha señalado.