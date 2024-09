Billie Eilish y su hermano siguen la estela de Taylor Swift: «Vamos a votar a Kamala Harris y Tim Walz»

La candidata demócrata Kamala Harris sigue recabando apoyos entre las grandes figuras de la industria musical norteamericana de cara a las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Después del respaldo explícito de Taylor Swift tras el primer debate electoral frente a Donald Trump de la semana pasada, este martes ha sido el turno de Billie Eilish.

La estrella del pop, conocida por canciones como ‘Bad Guy’ y ‘Birds of a Feather’, publicó un vídeo en redes sociales junto a su hermano Finneas para promover el voto anticipado y anunciar que votarán por el tándem demócrata que componen la vicepresidenta Harris y su número dos, el gobernador de Carolina del Sur y candidato a la vicepresidencia Tim Walz.

«Vamos a votar a Kamala Harris y Tim Walz porque están luchando para proteger nuestra libertad reproductiva, nuestro planeta y nuestra democracia», expresó Eilish. «No podemos dejar que los extremistas controlen nuestras vidas, nuestras libertades y nuestro futuro. La única manera de detenerlos a ellos y a la peligrosa agenda del Proyecto 2025 es votar y elegir a Kamala Harris», subrayó su hermano, con quien la cantante ha alzado un Grammy y un Oscar.

El mensaje de Eilish sigue la estela del publicado en Instagram por Taylor Swift, que también enfatizaba en la lucha de Harris «por los derechos y las causas que creo que necesitan un guerrero que los defienda». «Creo que es una líder firme y dotada, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos», trasladó a sus millones de seguidores.

No es la primera vez que Eilish se pronuncia sobre cuestiones políticas. En 2021, cuando actuaba en el festival de música Austin City Limits de Austin, Texas, hizo saber al público que estuvo a punto de no actuar en señal de represalia por la ley antiaborto aprobada ese mismo año. «Cuando convirtieron esa mierda en ley, estuve a punto de no hacer el concierto. Porque quería castigar a este puto lugar por permitir que eso ocurriera aquí. Pero entonces recordé que sois vosotros las putas víctimas y que os merecéis todo lo del mundo. Y tenemos que decirles que cierren la puta boca. Mi cuerpo, mi puta elección», zanjó entonces.