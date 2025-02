Bruselas propondrá “cláusulas de escape“ nacionales para gastar en Defensa

Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro son cada vez más conscientes de la necesidad de aumentar el gasto en Defensa, pero discrepan sobre cómo hacerlo. Aunque algunos países- entre ellos España- defienden un nuevo instrumento de deuda conjunta, similar a los fondos Next Generation EU que se pusieron en marcha para hacer frente a los estragos de la pandemia, los países partidarios de la ortodoxia financiera como Alemania y Holanda se oponen.

La Comisión Europea es consciente de la falta de consenso y, al menos por el momento, se va a limitar a hacer una propuesta en las próximas semanas sobre las diferentes modalidades de flexibilidad incluidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Tras el paréntesis de la pandemia, en el año 2024 entraron en vigor unas nuevas normas fiscales que permiten a cada país pactar con la Comisión Europea una senda de reducción de déficit y deuda pública de manera personalizada. El nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento admite que el periodo de ajuste se prologue de cuatro a siete años si el país concernido demuestra que va a realizar inversiones en ámbitos como la doble transición energética y digital o la Defensa. Además, la nueva normativa también permite activar una “cláusula de escape” para aquellos países que se enfrenten a “circunstancias excepcionales fuera de su control que impacten en sus finanzas públicas”. Antes de la reforma de las normas fiscales, esta cláusula de escape tan solo podía funcionar para todos los países de la zona euro en su conjunto, tal y como sucedió con la pandemia. Al término de la reunión, el presidente del Eurogrupo Paschal Donohoe, ha defendido que esta flexibilidad tan solo se utilice para los países en dificultad, sin poner en riesgo el cumplimiento de las normas fiscales.

España es uno de los países que no quiere aumentar su gasto en Defensa a cargo de sus propios presupuestos nacionales (el Gobierno planea llegar al 2% del PIB en 2029, a pesar de que debía haber alcanzado esta cifra en 2024) y apuesta por instrumentos europeos, entre los que estarían incluidos una nueva emisión de deuda conjunta europea; utilizar el MEDE (el fondo de rescate puesto en marcha durante la crisis del euro) para ofrecer garantías a los Estados con los que financiar su defensa o un mayor papel del Banco Europeo de Inversiones. “Tenemos que pensar instrumentos o capacidades que tenemos a nuestra disposición para ampliar esta posibilidad de financiación”, ha asegurado el ministro Carlos Cuerpo a su entrada a la reunión con sus homólogos europeos a la vez que recordaba que la financiación común será una “pata fundamental” para financiar proyecto del ámbito de Defensa. Según ha asegurado Cuerpo el gasto en Defensa en el PIB común europeo está en el 2,5%, “cifras aún muy pequeñas en comparación con otros países y con otras jurisdicciones”.

Pero los halcones de la eurozona no opinan lo mismo. “Todos los países están buscando en sus márgenes fiscales para incrementar en Defensa y en nuestra seguridad colectiva. Hay que hacer decisiones difíciles sobre el presupuesto, lo que no es fácil. Lo reconozco, pero debe hacerse porque el dinero no es gratis. Si gastamos en un aspecto, no podemos hacerlo en otro”, ha asegurado el ministro de Finanzas de Países Bajos, Eelcco Heinen quien también se opone a una nueva emisión de deuda conjunta. “Necesitamos una defensa fuerte, pero también una economía y una moneda fuerte y más deuda no es el camino”

En términos parecidos se ha pronunciado su homólogo alemán. “Esto no va de eurobonos o de financiación común sino de modificar las normas europeas de una manera muy precisa para permitir potencialmente unos nuevos objetivos comúnmente aceptados en el gasto de Defensa a nivel nacional”, ha asegurado Jörg Kukies, mientras mostraba su preocupación en que un aumento de la deuda incremente también los costes de financiación de los Estados en los mercados financieros.