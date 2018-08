Cálculos electorales

¿Este juicio puede acabar con la carrera política de Cristina Fernández?

Es de reconocimiento público que el kirchnerismo cuanta con la adhesión de un sector de la sociedad que la va a seguir apoyando, ya que siente en la ex presidenta a su representación. Por lo que ello no menoscabará sus intenciones electorales, pero sí fortalecerá aquel ala del peronismo que se haya en oposición. Le dará una oportunidad de reinventarse en la construcción de una propuesta política que el kirchnerismo no podrá acompañar. Como consecuencia de la misma situación antes mencionada, podría ser también el escenario perfecto para que el macrimismo lo utilice en pos de una estrategia electoral.

¿En qué situación deja esto a su partido, Unidad Ciudadana?

Unidad Ciudadana se presenta como efecto y espejo de una política que busca conquistar al electorado con un modelo político-económico que compita y desbanque al oficialismo. Situación poco probable en el contexto actual y nada más alejado de una política arquitectónica y constructora del bien común.

Máximo Kirchner, como alguna vez en La Cámpora, por deber o por gloria intenta surfear las aguas en un escenario que enturbia cada vez más la reputación del partido y en medio de un escándalo más de corrupción busca reforzar los lazos con sus incondicionales adherentes. Para la oposición desprestigiado, para ellos inalterado.