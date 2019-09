La presidenta electa del ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, se enfrenta a su primera crisis, cuando todavía no ha cogido el testigo de Jean Claude Juncker al frente de la Comisión Europea. La creatividad y ciertas dosis de heterodoxia no son buenos aliados en política y en los últimos días Von der Leyen ha tenido que enfrentarse a un alud de críticas por los imaginativos nombres que ha elegido para algunas carteras del ejecutivo. En algunos casos, esto no ha pasado de chanzas dirigidas a epígrafes como «Una economía que funcione para la gente», «Una Europa más fuerte en el mundo» o «Partenariados internaciones» (esto último referido a la Ayuda al Desarrollo).

Pero las bromas se han terminado y amenazan con ocasionar una tormenta política de primer nivel en el caso del críptico nombre de la vicepresidencia designada a Margaritis Schinas –portavoz durante la Comisión de Juncker– y bautizada como «Protegiendo nuestro modo de vida» y que coordinará las carteras de Inmigración, Seguridad, Derechos Sociales, Educación, Cultura y Juventud. Socialdemócratas, liberales, partidos de izquierda y organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch consideran que con este nombre asociado a las políticas de Inmigración, el ejecutivo comunitario está cayendo en las redes de la extrema derecha y que existe un propósito velado de catalogar a los inmigrantes como una amenaza para el modo de vida europeo, con el mensaje subliminal en contra del islam.

Este miércoles los grupos del Parlamento Europeo se reunieron con Von der Leyen y, según fuentes conocedoras de este encuentro, la política alemana pareció proclive a realizar cambios en este nombre. De hecho, varios medios europeos dieron por inminente esta variación. Pero todo indica que Von der Leyen se resiste a dar este paso y ayer los portavoces comunitarios negaron que la decisión esté tomada. Aunque estaba previsto que todos los partidos políticos del Parlamento Europeo enviasen una misiva a Von der Leyen con una petición a favor del cambio de nombre, el Partido Popular Europeo (familia política de Von der Leyen) considera que esta medida no está justificada y la carta no ha sido redactada. Al ser preguntado por esta cuestión, el presidente de la Eurocámara, el socialista David Sassoli tachó de «bizarros» los nombres dados a algunas carteras y espera que Von der Leyen se explique pormenorizadamente en las reuniones que mantendrá con el Parlamento Europeo la semana que viene.

Mientras tanto, la presidenta electa lleva reunida desde el miércoles por la tarde con el nuevo colegio de comisarios, en Genval, una localidad al sur de Bruselas. El propósito es romper el hielo y comenzar a preparar las audiciones que los candidatos tendrán que pasar ante la Eurocámara entre el 30 de septiembre y el 8 de octubre. Una de las preguntas es si este ambiente enrarecido contribuirá a hacer más difícil el examen que tengan que pasar algunos aspirantes que están en la cuerda floja y si el Parlamento exigirá el cambio de nombre para validar a Schinas.