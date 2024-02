Chapuza de la Armada alemana: dispara por error contra un drone MQ-9 Reaper estadounidense en el Mar Rojo

La fragata que el gobierno alemán de Olaf Scholz ha enviado al Mar Rojo para frenar los ataques de los rebeldes hutíes contra cargueros comerciales ha protagonizado un desafortunado episodio que ha puesto a la Armada en el punto de mira. Se trata de la fragata FGS Hessen, clase Sachsen, que por error disparó contra un drone estadounidense MQ-9 Reaper al confundir la identidad del aparato no tripulado con otro pilotado por los rebeldes pro iraníes que operan en la zona.

El incidente se produjo el día 26 y fue el primer ataque que la fragata realizaba desde su despliegue en la zona. Ese día, la tripulación del barco alemán intentó derribar un drone desconocido tras no lograr identificar el origen ni la naturaleza del aparato no tripulado que se acercaba peligrosamente al Hesse. El mando naval ordenó entonces el disparo de dos interceptores Standard Missile 2 contra el objetivo, "pero eso no funcionó", afirmó después el portavoz del Ministerio de Defensa alemán, Michael Stempfle. Posteriormente se supo que el objetivo desconocido en realidad un drone MQ-9 Reaper estadounidense que no tenía activado el transpondedor para la identificación amigo-enemigo.

Según informa Spiegel, ambos misiles fallaron debido a problemas técnicos durante el incidente de fuego amigo. El MQ-9, dice, fue asignado a una operación antiterrorista separada. The WarZone informa que los hutíes han logrado derribar dos MQ-9 desde que comenzó la actual crisis marítima propiciada por los hutíes, quienes se han levantado en armas para protestar contra la ofensiva de Israel sobre Gaza. EEUU también utiliza los drones MQ-9 en la región para lucha contra el terrorismo, la piratería y la interdicción de armas.

El buque de guerra alemán FGS Hesse viaja con 240 soldados a bordo y en los últimos seis meses realizó maniobras en el mar del Norte y en el mar Báltico como parte de las fuerzas de la OTAN.

La FGS Hessen llegó al Mar Rojo hace tan solo unos días tras zarpar de su país el 8 de febrero con el objetivo de ayudar a proteger el transporte marítimo internacional en la región.

Tras este incidente, el Hesse entró en acción y sí pudo frenar un ataque enemigos, según anunció el Comando de Operaciones de las Fuerzas Conjuntas de Alemania, que confirmó en X que la fragata Hessen derribó con éxito dos drones. Estos dos aparatos hutíes fueron derribados con 20 minutos de diferencia, dijo el portavoz Michael Stempfle.

La fragata germana interceptó el primer drone disparando un cañón de cubierta de 76 mm, mientras que el segundo aparato no tripulado fue derribado usando un misil de fuselaje rodante RIM-116. Los dos drones supuestamente fueron "reconocidos por el sistema de radar y tenían un alcance diferente. Por eso se utilizaron dos armas diferentes".

El Hessen opera bajo el mando de la recién formada Operación Aspides europea, una coalición creada por la Unión Europea diseñada para frenar las amenazas que plantean los rebeldes hutíes al transporte marítimo comercial en el Mar Rojo. En la misión participan Alemania, Grecia, Francia e Italia.