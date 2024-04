China se toma como una "amenaza" los planes de EEUU de desplegar misiles balísticos en el Pacífico

Las autoridades de China han expresado este jueves su firme oposición al despliegue de misiles balísticos de medio alcance por parte de Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico por considerar que esta cuestión únicamente contribuiría a un aumento de la tensión en la región, informa Europa Press.

El portavoz del Ministerio de Defensa chino, Wu Qian, ha señalado en rueda de prensa que se trata de una postura "clara e inequívoca" por parte de las autoridades chinas y ha manifestado que el despliegue de estos misiles provocaría una "grave amenaza para la seguridad nacional y regional", además de "socavar la paz y estabilidad en la región".

Estas acciones, de darse, "serán contrarrestadas por China con casi total seguridad". "Esperamos que algunos países de la zona actúen en consecuencia para no dañar a otros o a sí mismos", ha recalcado, según un comunicado difundido por el Ministerio de Defensa.

"No amenazaremos a ningún país con nuestro arsenal nuclear siempre y cuando se abstengan de usar sus armas nucleares contra China", ha dicho antes de criticar a Japón por no exigir a Washington el desarme nuclear". "Como país que ha sido víctima de armas nucleares, no solo no pide este desarme, sino que confía en el paraguas nuclear que le proporciona Estados Unidos y coopera con el despliegue de sus fuerzas estratégicas", ha puntualizado Wu.

Sus palabras llegan poco después de que un alto cargo del Mando del Indo-Pacífico de Estados Unidos informara de que Estados Unidos pretende desplegar sistemas de misiles de medio alcance en la zona de cara a finales de este año.