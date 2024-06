El comandante del Pacífico promete convertir el estrecho de Taiwán en un "infierno de drones" si China ataca la isla

Inquietante advertencia del nuevo comandante del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, el almirante Samuel Paparo. En declaraciones recogidas por el diario Washington Post, el alto mando militar dijo si la China de Xi Jinping invade la isla de Taiwán, Pekín se enfrentará a una gran fuerza letal de drones que aplastará a su ejército. El principal responsable militar estadounidense en el Pacífico dijo que la estrategia “Hellscape” está diseñada para distraer a China y ganar tiempo para que Estados Unidos responda. "Quiero convertir el Estrecho de Taiwán en un infierno utilizando capacidades clasificadas", dijo el militar. Al hacerlo así, añadió, "puedo hacerles la vida completamente miserable durante un mes", lo que daría tiempo a EEUU a desplegar una respuesta militar más amplia.

Este plan supone el lanzamiento de miles de sistemas no tripulados o drones desde buques de superficie y submarinos hasta drones aéreos para luchar contra las fuerzas chinas en el caso de que se iniciara una invasión de la isla, que Pekín reclama como parte de su territorio desde que se independizara en los años cuarenta del siglo XX.

Este tipo de estrategia requeriría grandes inversiones en drones baratos y fiables, algo que Estados Unidos ha estado haciendo con su iniciativa Replicator, revela el diario South China Morning Post. El año pasado, el Departamento de Defensa anunció oficialmente el programa, que es un plan a largo plazo para implementar miles de sistemas autónomos. Si bien el avance del ambicioso plan ha sido relativamente silencioso discreto, ha habido algunas señales de movimiento. Con esta iniciativa, EEUU se prepara para el peor escenario. Cabe recordar que el presidente Xi Jinping ha pedido al Ejército Popular de Liberación de China que esté preparado para tomar Taiwán por la fuerza para 2027.

El Pentágono pretende gastar mil millones de dólares este año fiscal en el programa Replicator, según dijo en marzo la subsecretaria de Defensa Kathleen Hicks. Si esta estrategia de enjambres de drones no está lista a corto plazo, las perspectivas de un conflicto largo aumentarían y podría provocar grandes pérdidas para los activos navales y la Fuerza Aérea de EEUU, lo que acabaría por implicar en el conflicto a Japón, Corea del Sur y Filipinas, según concluyen la mayoría de los ejercicios de juegos de guerra realizados por los think tanks estadounidenses .

La estrategia más probable de China es lanzar contra Taiwán un ataque masivo sin previo aviso, dijo Paparo, quien asume que el presidente Xi no quiere repetir el error del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania en 2022, cuando la invasión inicial a gran escala de Rusia fracasó y se convirtió en una larga guerra de desgaste.

El periodista Josh Rogin, que habló con Paparo en las jornadas Diálogo anual Shangri-La, organizado por el Instituto Internacional de Estrategias Estratégicas, explica que el EPL -el ejército de Liberación Popular chino- está ampliando sus capacidades nucleares, navales, aéreas, cibernéticas, de inteligencia y de guerra electrónica a velocidades récord. Según Paparo, el presupuesto militar de China probablemente triplica lo que Pekín reconoce públicamente, lo que lo situaría en unos 700.000 millones de dólares anuales, cerca de lo que invierte EEUU en Defensa.

El artículo del Washington Post sostiene que el ejército estadounidense no tiene actualmente una forma confiable de detener los misiles de crucero hipersónicos "destructores de portaaviones" de China.

El comandante Paparo ha calificado al gobierno chino de "revanchista, revisionista y expansionista" y cree que cuatro décadas de diplomacia amistosa intentando convencer a Pekín para que liberalice su sistema político han fracasado, lo que a su juicio ha dado paso a una eranueva y más peligrosa para Asia.

Que es la ambigüedad estratégica de EEUU

La política estadounidense de "ambigüedad estratégica" ante Taiwán no establece de una manera clara qué haría Washington si finamente Pekín orquestara una invasión de la isla. El presidente Joe Biden ha dicho en varias ocasiones que acudiría en auxilio de Taiwán, pero sus palabras fueron matizadas después por altos funcionarios. Incluso el propio mandatario dijo en una entrevista con The New York Times que dicha ayuda "dependería de las circunstancias". Parece menos probable que un hipotético presidente Donald Trump a partir de 2025 intervenga en favor de Taiwán. Según le dijo a un senador republicano cuando era presidente de EEUU que si China ataca a la isla “no hay nada que podamos hacer al respecto”.

Quién es el comandante Paparo

Paparo es el flamante nuevo comandante del Comando Indo-Pacífico y tiene una amplia trayectoria dentro de la Marina de EEUU. Piloto con experiencia en aviones de combate F-14 Tomcat, F-15 Eagle y F/A-18 Hornet, estuvo al mando de la Quinta Flota de Estados Unidos y del Comando Central de las Fuerzas Navales en Bahrein. El Comando Indo-Pacífico que ahora dirige da cobertura a 36 países y tiene a su cargo la Flota del Pacífico, las Fuerzas del Cuerpo de Marines del Pacífico, el Ejército de EE UU en la región, las Fuerzas Aéreas y el Comando de Operaciones Especiales del Pacífico.