¿Cómo atacó Hamás una base israelí junto a la frontera?: una investigación reconstruye el agujero negro del 7-O

Que los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, la mayor crisis de seguridad vivida en Oriente Medio en este siglo, solo fueron posibles por un gigantesco agujero de seguridad de Israel es algo que ya nadie duda. Pero muchos detalles siguen siendo (y posiblemente lo serán durante mucho tiempo) un secreto de estado difícil de desentrañar. Sin embargo, una investigación acaba de arrojar luz sobre el que posiblemente es el mayor agujero negro en la acción de Hamás: la sorprendente facilidad con la que los terroristas arrasaron la base de Nahal Oz, situada a solo 650 metros de la frontera, dejando a su paso más de medio centenar de muertos.

Una investigación exhaustiva de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desvelada esta semana ha revelado que la batalla desatada en la base de Nahal Oz entre defensores y atacantes supuso "un fallo sistémico" en el que el ejército israelí incumplió hasta las normas más básicas de defensa no solo para las instalaciones militares, sino también para la población civil.

De todos los escenarios de aquella masacre, que ha generado una reacción en cadena con consecuencias devastadoras, el de esta base israelí sigue siendo el más dramático de todos. En el ataque murieron 53 soldados y oficiales y 10 resultaron secuestrados, incluidas siete mujeres vigilantes. Y todo esto con una fuerza total de sólo 162 efectivos estacionados en la base esa mañana, con sólo 81 combatientes reales.

Al tratarse de una instalación militar, este incidente dio lugar a la investigación más documentada, captada por cámaras dentro de la base, en vehículos blindados e incluso por los propios terroristas. Aunque la situación en las comunidades fronterizas de Gaza seguía siendo poco clara para los comandantes de división y el Estado Mayor esa mañana, la grave crisis en Nahal Oz era conocida por los líderes desde el principio debido a los informes constantes desde la base. Esto explica por qué el lugar recibió la mayor cantidad de ataques aéreos en esa horrible mañana, según relatan los medios de Israel.

Redes Sociales y drones

Un análisis retrospectivo de los planes de invasión de Hamás muestra claramente que la organización tenía como objetivo específico la base de Nahal Oz como objetivo clave de su estrategia operativa. Durante años, Hamás reunió información sobre la base mediante la observación directa desde Sajayia (que domina el campamento), la vigilancia con drones y la recopilación de información desde el interior del campamento a través de las redes sociales y las publicaciones de los medios de comunicación de las FDI, según explica el periódico Israel Hayom.

Los documentos obtenidos de los terroristas contenían diagramas precisos de la base, incluidas las ubicaciones de los refugios, los generadores y las cámaras de seguridad. Sabían exactamente quién ocupaba qué habitaciones, los lugares para dormir, la ubicación del puesto de mando, el armamento de los combatientes y más. En su meticulosa planificación, Hamás analizó las rutas de acceso al campamento, la transitabilidad del terreno, las zonas de cobertura agrícola, las vulnerabilidades de las vallas y otros detalles tácticos.

Los investigadores militares señalan que Hamás preparó el ataque con una precisión comparable a la de las fuerzas especiales, modificando su estrategia en función de la información recopilada. Los terroristas capturados poseían mapas detallados con planes específicos para tomar el control de cada sección de la base e instrucciones para cada terrorista en las que se detallaban sus posiciones, la asignación de vehículos y el armamento necesario. Su estrategia consistía en atacar ampliamente durante el despliegue mínimo de fuerzas (sábado y festivo), empleando tácticas de engaño, abriendo brechas rápidamente y con una potencia de fuego abrumadora. La organización terrorista calculó que llegar al campamento en quince minutos garantizaría la victoria, explica el citado medio.

El viernes 6 de octubre, alrededor de las 18:00 horas, los comandantes de los pelotones de ataque de Hamás recibieron sus instrucciones. Los agentes subalternos recibieron instrucciones entre las 21:00 y la medianoche, mientras que los comandantes de célula recibieron instrucciones entre las 20:00 y las 22:00 horas.

Nunca les habían entrenado para defenderse

Mientras tanto, las FDI habían caído en una complacencia que duró años. Durante un período prolongado, las fuerzas estacionadas en el campamento nunca recibieron entrenamiento para defenderse de un ataque directo, a pesar de estar ubicadas a solo 850 metros de la valla fronteriza. No existía ningún protocolo de defensa en las órdenes vigentes contra un ataque terrestre. La investigación concluyó que cuando el Batallón 13 entró en despliegue operativo en el sector, llevaron a cabo un proceso minucioso dentro de los parámetros definidos para ellos.

Un escenario razonable sería que las fuerzas se hubieran preparado para incursiones conjuntas de dos compañías Nukhba de Hamas diferentes que atacaran zonas de batallones de las FDI en un esfuerzo concentrado de brigada, atacando un puesto de avanzada o un asentamiento. El objetivo en este escenario sería secuestrar y llevar a cabo asesinatos en masa. Las fuerzas también deberían haberse preparado para incursiones en zonas de barrera o ataques que atravesaran vallas hacia puestos de avanzada o asentamientos. El escenario más peligroso (considerado menos probable) implicaba esfuerzos concentrados de dos brigadas de Gaza con incursiones coordinadas de tres compañías Nukhba de batallones diferentes en ataques escalonados pero muy sincronizados.

El 7 de octubre por la mañana, el campamento de Nahal Oz mantuvo sus operaciones de rutina sin advertencias ni informes inusuales, y funcionó con personal reducido de acuerdo con las pautas de los fines de semana y días festivos. La seguridad consistía en un guardia de la puerta, un soldado administrativo que custodiaba la armería, un operador de globos y otro soldado que monitoreaba las comunicaciones en un vehículo blindado. La base albergaba fuerzas del Batallón 13 de la Brigada Golani (designada como el equipo de combate del batallón de Nahal Oz), dos equipos de tanques de la Brigada 7, un pelotón de recolección del Batallón 414 y personal de apoyo adicional.

Después de las 4:00 am, un sensor de la cerca perimetral activó una alerta que prohibía el movimiento en una ruta cercana. El incidente concluyó después de unos minutos y luego se evaluó como no relacionado con el ataque principal, explica el relato de las FDI recogido por Israel Hayom.

A las 5:30 am, el comandante adjunto del 13.º Batallón, que se desempeñaba como comandante del sector esa mañana, realizó una evaluación de la situación mientras implementaba procedimientos limitados de "preparación al amanecer" (con sólo posiciones seleccionadas completamente dotadas de personal) de acuerdo con los protocolos estándar. El cuartel general del comandante de una compañía partió del campamento de Nahal Oz con dos vehículos de reconocimiento, mientras que una fuerza de preparación compuesta por un tanque y un APC permaneció estacionada en la zona cercana de "Black Arrow".

Las FDI dividieron el ataque de Hamás al campamento de Nahal Oz en cuatro fases principales según el cronograma, siendo los primeros quince minutos los decisivos.

A las 6:29, se produjo un intenso bombardeo de artillería contra el campamento mientras las mujeres que vigilaban informaban de que el enemigo se acercaba a la valla. Los soldados siguieron el único procedimiento conocido: correr a los refugios, ya que no habían recibido ningún otro entrenamiento para atacar bases. A partir de ahí se desató el infierno en la tierra.

A pesar de la clara amenaza, no se han hecho ajustes contra las incursiones

Las principales conclusiones de la investigación se refieren a la sorpresa, a que el campamento no funcionaba como puesto avanzado y no estaba preparado para la defensa, la capacidad de combate y la permanencia en el campamento. El campamento no estaba preparado para un ataque terrestre y las zonas protegidas en él sólo respondían a disparos de gran alcance, no a la infiltración de terroristas.

A pesar de que el puesto de mando estaba definido como objetivo de defensa, y era el más cercano y el más amenazado en la frontera, su protección estaba definida solo para fuego de trayectoria alta, y no se hicieron ajustes contra incursiones. Además, la definición del estado de preparación no coincidía, en tiempo y espacio, con la amenaza que podría alcanzar el campamento en una incursión terrestre vehicular, según lo analizado por la brigada. Además, no existía un plan de defensa para fuerzas no combatientes, como las mujeres observadoras, y la posibilidad de un ataque al campamento, como se analizó en el escenario de referencia de la brigada, no estaba entrenada. Estas lagunas, determinó la investigación, llevaron a graves daños a las fuerzas no combatientes y a la capacidad de las fuerzas de combate para defender el campamento.

Además, se supo que el ataque sorpresa provocó la muerte en poco tiempo de algunos de los comandantes que se encontraban en el terreno y que las fuerzas actuaron de manera desorganizada y sin órdenes claras. El equipo de investigación observó positivamente las decisiones de los comandantes de enviar sus fuerzas a luchar en los kibutz cercanos y proteger a los residentes en lugar de luchar en el campamento. También se observó positivamente la actuación de las mujeres que vigilaban y del comandante del pelotón de recolección, que siguieron proporcionando informes operativos a las fuerzas con serenidad a pesar de los numerosos enemigos que había en el campamento. El equipo recomendó que se concedieran citaciones a varios soldados y oficiales, hombres y mujeres.