Conmoción en Italia: la misteriosa muerte del marido de una eurodiputada en su coche con signos de estrangulamiento

Angelo Onorato, un arquitecto y marido de la eurodiputada cristianodemócrata italiana Francesca Donato, fue hallado muerto en su coche con un cable atado al cuello y la Policía ha indicado que “todas las hipótesis están abiertas”.

Onorato, dueño de dos tiendas de muebles, fue encontrado muerto en un Land Rover verde oscuro, estacionado en un punto ciego de cámaras en la calle Ugo La Malfa, al final de Viale Regione Siciliana, en Palermo, a las 14.30 horas del sábado, después de que su esposa lo buscara utilizando la señal GPS tras no aparecer en su casa para la comida.

La puerta trasera del vehículo estaba abierta pese a que Onorato estaba sentado en el asiento del conductor. Un forense examina ya los restos mortales. Onorato nació en Palermo en 1969 y tenía además de los comercios de muebles una empresa constructora de su familia. Además tocaba el piano y era un experto en música.

Según las reconstrucciones iniciales, Onorato no mostró signos de comportamiento inusual la mañana de su muerte. Su asistente, Giacomo Grilletto, lo vio salir en el coche y luego regresar para volver a salir.

Con el paso de las horas, la misteriosa muerte ha sumido a la ciudad en un mar de especulaciones, entre las que se debate la hipótesis del suicidio y la del asesinato. Sin embargo, tanto su esposa como su hija han rechazado rotundamente la teoría de que se haya quitado la vida, insistiendo en que se trató de un homicidio.

Su hija, Carolina, escribió en Facebook: “Mi padre no se suicidó. Él no era una persona que jamás hubiera dejado así a su familia, y sobre todo, en base a cómo yo mismo, junto con mi madre, lo encontré, les digo que no fue un suicidio sino un asesinato. Que nadie se atreva a decir o siquiera pensar que se suicidó”.

Francesca Donato, quien junto con su hija encontró el cuerpo de Onorato después de rastrear su ubicación a través de su iPhone, ha expresado públicamente su convicción de que su esposo no se suicidó. En una declaración a la prensa, Donato afirmó que su marido no era alguien que abandonaría a su familia de esa manera, respaldando la versión de que fue asesinado.

El abogado de la familia, Vincenzo Lo Re, respalda esta posición, según una información de la agencia Ansa, señalando que hay consideraciones tanto objetivas como subjetivas que excluyen la posibilidad de suicidio y que confían en que la Fiscalía de Palermo llegará a las mismas conclusiones.

No obstante, las autoridades continúan investigando todas las pistas, incluyendo una carta entregada por Onorato a su esposa y su asesor fiscal, en la que no se mencionan motivos claros para un posible suicidio. Las investigaciones iniciales no revelaron problemas económicos significativos ni fricciones con terceros.

Entre las circunstancias que apuntan a un suicidio se encuentran la ausencia de signos de violencia en el cuerpo de Onorato y los resultados de las cámaras de vigilancia de la zona, que no captaron ningún vehículo detenido cerca del automóvil del arquitecto en el momento del suceso.

Se espera que la autopsia al cuerpo de Onorato, programada para el lunes en el Policlínico de Palermo, arroje más luz sobre este enigmático caso que ha conmocionado a la ciudad.