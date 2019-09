Corbyn no apoyará un adelanto electoral hasta no asegurar el retraso del Brexit

El líder laborista británico Jeremy Corbyn no está dispuesto a caer en la trampa de Boris Johnson, según ha asegurado hoy al resto de partidos de la oposición que se oponen a la estrategia del “premier” británico respecto a la salida de la UE.

Mientras prosigue el debate en Westminster sobre la nueva legislación que trata de impedir la salida abrupta del club comunitario, Corbyn ha insistido en que su partido no caería en los “trucos de Boris Johnson” y no apoyaría la convocatoria de elecciones anticipadas hasta que no esté seguro de que la amenaza de un Brexit sin acuerdo ha sido eliminada.

El líder laborista, que sí quiere unas nuevas elecciones, ha organizado nuevas reuniones con las otras formaciones de la oposición para unir esfuerzos y tratar de frustrar lo que muchos de ellos ven como el intento, sí o sí, del primer ministro de sacar a Reino Unido de la Unión Europea sin un acuerdo el 31 de octubre.

“Jeremy dejó en claro que los laboristas quieren elecciones generales, y pronto, pero que no nos dejaremos engañar por los trucos de Boris Johnson”, afirmó su oficina en un comunicado este miércoles. “Dijo que los laboristas no apoyarán una elección general hasta que estemos seguros de que la amenaza de ningún acuerdo ha sido eliminada”.

Boris Johnson necesita el apoyo de dos tercios del Parlamento para adelantar los comicios, y ahora cuenta con 319 escaños de su partido y los del DUP irlandés. Por tanto, precisa del apoyo del laborismo para cumplir su amenaza, unas elecciones que bloquee cualquier intento de aplazar el Brexit más allá del 31 de octubre. Y sabe del deseo de Corbyn de presentarse a unos comicios, por eso le tienta. Lo que también sabe Corbyn es que muy bien podría perder esas elecciones, después de perder su pulso con Johnson para aplazar el Brexit, lo que sería una doble y humillante derrota.