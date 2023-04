La coronación de Carlos III peligra: los ingleses no quieren pagar por su coronación

La coronación de Carlos III, como ya se conoce, tendrá lugar en la mañana del día 6 de mayo en la Abadía de Westminster. Sin embargo, los últimos datos recogidos en un sondeo indican que no todos los ciudadanos británicos están de acuerdo con esta coronación.

Inglaterra siempre ha presumido de ser un país monárquico en el que la mayoría de ciudadanos estaban de acuerdo con la difunta reina Isabel II. Un sentimiento que hay que recordar que se vivió con mucho fervor el día que falleció. Sin embargo, parece ser que este sentimiento ha cambiado ahora que es Carlos III el que gobierna.

El 51% de los británicos no quieren pagar por la coronación de Carlos III

YouGov, una empresa dedicada al análisis de datos con sede en Londres, ha realizado un sondeo sobre la coronación de Carlos III entre más de cuatro mil personas. Los datos han estimado que a más de seis de cada diez británicos, la coronación les es indiferente. Además, el dato más revelador indica que un 51% de los entrevistados piensan que el Estado no debería pagar dicho evento. Por el contrario, un 31% está de acuerdo con que dicha coronación se pague con sus impuestos, aunque el 18% restante prefirió no opinar al respecto.

Sin embargo, este malestar no se manifiesta solo en este sondeo, sino que la problemática va más allá y se extiende a través de redes sociales. Pues el grupo llamado Republic insta a sus seguidores a movilizarse en Trafalgar Square el día de la coronación con pancartas que lleven el lema "not my king", es decir, no es mi rey. Una campaña que han empezado a hacer desde el pasado diciembre.

En su página web dan algunos de sus motivos e invitan a todos los que quieran a unirse a esta manifestación. "El sábado 6 de mayo, los ojos del mundo estarán puestos en la coronación. Será el momento en el que haremos nuestra objeción fuerte, visible e imposible de ignorar. Comprométete a sumar tu voz por una república". Movilizaciones que, según ha indicado el periódico Daily Mail, no serán solo en Londres, sino que se están planeando también en ciudades de Gales y Escocia.

Diferencias en la coronación de Isabel II y Carlos III

Se estima que, en 1953, cuando se celebró la coronación de Isabel II, se gastaron alrededor de unos 1,57 millones de libras esterlinas, lo que equivaldría a 4,404 millones de dólares, según informan en el New York Times. Ya por aquella, el medio recogía que era "la ceremonia más costosa jamás realizada en los mil años de historia de la monarquía británica".

La coronación de Isabel II en 1953 larazon

Es por este motivo por el que muchos ciudadanos no quieren que con sus impuestos se pague la coronación de Carlos III, dado que tienen miedo de su elevada cifra. Sin embargo, en la nota de prensa de la coronación, indican que será "más breve, más reducida, menos costosa y más representativa de diferentes grupos comunitarios y religiones".

Así, aunque Carlos III quiere mantener la "estructura similar" con los mismos "elementos centrales", también tendrá en cuenta "el espíritu de nuestro tiempo" por lo que "reflejará el papel actual del monarca y su mirada hacia el futuro". De hecho, entre otros cambios, se estima que a esta coronación están invitados alrededor de unas dos mil personas, seis mil menos que en el evento de Isabel II.