"Cuando se abordan temas de seguridad en Israel, las decisiones se toman por parte de una cúpula militar profesional y moderada"

¿La marcha de las banderas es una provocación como denuncia la Autoridad Nacional Palestina?

No es una provocación porque esta marcha se viene produciendo desde los últimos 56 años. Es una tradición que simboliza lo que para muchos israelíes fue un gran logro: la conquista Jerusalén Este y Cisjordania y de algunos lugares sagrados para el judaísmo en la guerra de 1967. Este día es una fiesta oficial en Israel, por lo tanto no se puede ver cómo una provocación.

¿Por qué surge esta polémica ahora?

La ciudad vieja de Jerusalén está rodeada de muros y hay ocho puertas alrededor de la ciudad. La puerta de Nabuls (Damasco) lidia con el barrio árabe. El hecho de que el Gobierno haya permitido que la manifestación se traslade a esta puerta puede ser percibido como una provocación. No hay una razón detrás de esta decisión que traslada la conmemoración a un área que es especialmente sensible para la población musulmana. Personalmente preferiría que se celebrase en otras partes donde no haya estas connotaciones. Crea una atención que no beneficia a nadie.

La marcha se produce cinco días después de una frágil tregua entre Israel y las facciones palestinas. ¿Cómo de posible es una escalada?

La ultima escalada no se produjo entre Hamás e Israel sino que tuvo como protagonista a otra facción palestina, la Yihad Islámica. Ni Hamás ni tampoco a la Autoridad Nacional Palestina han estado involucrados en este último conflicto. Por lo que no veo que pueda haber una conexión directa entre la marcha y este ultimo episodio de violencia. No obstante, el momento es delicado. Con todo, la operación militar se terminó hace cinco días porque las dos partes estaban interesadas en cesar las hostilidades. No tienen por qué reanudarse ahora.

¿Por qué el acuerdo de paz está más alejado ahora que nunca?

No hay una solución política a este conflicto por varias razones que no pueden resumirse en una respuesta. Pero hay un asunto que me gustaría destacar. Es cierto que el Gobierno actual de Israel es percibido como un gobierno extremista desde el punto de vista religioso e ideológico. Todo es verdad pero cuando abordamos los temas de seguridad, las consideraciones del aparato de seguridad y defensa israelí están por encima de las ideas políticas del gobierno de turno. La seguridad en Israel es una cuestión de Estado. Respecto a la última operación en Gaza, las personas que han liderado el operativo y han recabado las informaciones para la toma de decisiones son extremadamente moderadas, profesionales. No hay una conexión entre la naturaleza del gobierno actual con las medidas de seguridad que se toma por parte del Ejército. Es verdad que hay algunos ministros que realizan declaraciones desafortunadas para obtener cierta atención mediática, pero al final del día, las decisiones se toman por una cúpula militar muy profesional a la que afortunadamente escucha el primer ministro. Este jefe de Gobierno y los anteriores prefieren escuchar a estos militares que a ministros de su Gobierno. Por esta razón, el Gobierno actual no va a liderar ninguna escalada innecesaria.