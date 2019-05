Fueron muchos los que echaron en falta, durante la campaña a las elecciones generales, que los principales candidatos no debatieran sobre política exterior, Unión Europea, ni migración. Por lo que el debate de hoy, organizado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en el contexto de las próximas elecciones europeas, que se celebran el 26 de mayo, ha sido muy bien recibido y más que necesario. Y es que según el último eurobarómetro, la migración es el principal asunto para los votantes europeos (por encima de la economía o el cambio climático).

Tras una breve charla entre la representante de Acnur en España, Francesca Fritz-Prguda y el jurista y presidente de honor del Comité español, Antonio Garrigues Walker sobre los mitos, percepciones y realidades del asilo y el refugio en la UE, en la que se destacó que hay un interés político en las críticas y ambigüedades a la hora de afrontar el asunto de la migración, llegó el turno para Gonzalo Vargas Llosa, representante de Acnur en las instituciones europeas. Vargas Llosa presentó las siete propuestas de Acnur para el próximo Parlamento Europeo. La primera fue proteger el derecho de todas las personas a la seguridad y al asilo. En segundo lugar, crear sistemas de asilo rápidos y justos en la UE. La tercera propuesta es mostrar solidaridad entre los países de la UE. La cuarta es ofrecer más vías legales para que los refugiados puedan alcanzar la seguridad en Europa. La quinta propuesta es salvar vidas en el mar. La sexta, acoger a los refugiados en sus nuevos hogares. Por último, Acnur propone ayudar a los refugiados a prosperar allá donde estén.

Llegó el turno para el debate, en un tono más moderado y disciplinado a lo que se acostumbra en la actualidad. Lo abrió la candidata del PSOE, la eurodiputada Iratxe García Pérez. “Se trata de una oportunidad y una obligación, pues es trabajar en una materia fundamental, sobre qué Europa queremos construir”. La eurodiputada recordó la amenaza del crecimiento vegetativo negativo y sin embargo, la vecindad con un continente con explosión demográfica. “Tenemos que repensar ante esta realidad”. Eso sí, para García Pérez, la extrema derecha y los partidos populistas han cogido la bandera de la antiinmigración para provocar. “Pocos países nos libramos, ni siquiera en España. Pero hay que hacer autocrítica de por qué hemos llegado a esta situación”. La eurodiputada defendió la labor del Parlamento Europeo en generar medidas para hacer frente a la cuestión migratoria, pero lo cierto es que se han permitido los incumplimientos por parte de los estados miembros.

María Eugenia Rodríguez Palop, cabeza de lista Unidas Podemos a la Eurocámara criticó que la política migratoria de la UE ha sido la “de proteger fronteras y militarizar fronteras”. En su opinión, “básicamente a los refugiados y los migrantes se les ha considerado una amenaza para la seguridad y la identidad”. Rodríguez Palop también criticó a aquellos partidos que han practicado el “chauvinismo del bienestar y ven la migración como utilitarista y utilitaria” y es que, a su modo de ver, “la UE se ha convertido en una fortaleza en la que se financian sistemas de vigilancia y se hacen convenios con países gendarmes”.

Por su parte, el eurodiputado del PP, José Ignacio Salafranca, recalcó el momento histórico “que está viviendo la UE, ensimismada en la contemplación de sus propios problemas” y destacó que la crisis económica y financiera “ha dejado cicatrices que se manifiestan ahora a través de movimientos populistas”. Salafranca reconoció que debido al egoísmo nacional, “no son capaces de dar respuestas a un problema que no remite y que hace tambalearse a gobiernos como el de Alemania”. E insistió, aportando cifras, en que se trata de un problema de egoísmos nacionales, no de que el Parlamento Europeo no haya hecho los deberes.

Por último, la candidata de Ciudadanos, Soraya Rodríguez Ramos, manifestó que “no vamos a partir de la nada. El Parlamento Europeo cierra la legislatura con un trabajo ciertamente importante pero no concluido”. Para la ex secretaria de Estado, se trata de un asunto vital, y cree en el avance hacia una política migratoria europea común.

En líneas generales, los cuatro candidatos coincidieron en que se deben salvar vidas en el Mediterráneo y en avanzar hacia una política migratoria europea común. Y es que como expresó Garrigues, “todos los procesos migratorios del mundo han sido beneficiosos para el país que acoge”.