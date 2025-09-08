Cinco muertos y unos 15 heridos en un tiroteo terrorista en Jerusalén

Un ataque terrorista a tiros sacudió este lunes por la mañana la capital israelí. Al menos cinco personas murieron y unas 11 resultaron heridas cuando dos hombres abrieron fuego en el cruce de Ramot, en Jerusalén, según informaron los servicios de emergencia.

De acuerdo con Magen David Adom (Estrella de David Roja de Israel), entre los heridos hay tres en estado grave, siete con heridas moderadas y al menos uno con lesiones leves. Varias víctimas fueron trasladadas a hospitales de la capital, incluido el Shaare Zedek, mientras decenas de ambulancias atendían la emergencia.

El ataque contra un autobús

Los primeros reportes señalaron que los terroristas subieron a un autobús de la línea 62 en Jerusalén y comenzaron a disparar contra los pasajeros, sembrando el pánico. Imágenes difundidas en redes sociales muestran un autobús con impactos de bala y cristales destrozados en la zona del ataque.

Los dos atacantes fueron abatidos en el lugar por fuerzas de seguridad, aunque aún no se ha confirmado si murieron. Todas las entradas y salidas de Jerusalén fueron cerradas temporalmente mientras se desarrollaba una operación de seguridad para descartar la presencia de más cómplices.

Escenas de caos en Ramot

El paramédico de MDA, Nadav Taib, fue uno de los primeros en llegar al lugar y describió el escenario: “Nos presentamos en gran número tan pronto como escuchamos el reporte de disparos. Cuando llegamos, vimos personas inconscientes en la carretera, en la acera y cerca de la parada de autobús. Había mucho destrozo, cristales rotos en el suelo y gran confusión. Iniciamos de inmediato el tratamiento médico de los heridos y seguimos evacuando víctimas a hospitales”, diijo en declaraciones recogidas por el diario Jerusalem Post.

Arma improvisada y amenaza de represalias

Según confirmaron fuentes policiales, los agresores utilizaron una metralleta improvisada tipo “Carlo”, fabricada en talleres clandestinos de Cisjordania y usada en ataques anteriores.

Tras el tiroteo, el ministro de Defensa israelí advirtió que “hoy, un poderoso huracán golpeará los cielos de Gaza”, en una señal de posibles represalias.