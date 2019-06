El Estado Islámico no ha tardado ni 24 horas en contestar a la petición que realizó Francia para que los países occidentales refuercen su presencia en el Sahel mediante el envío de tropas especiales. Esta misma tarde ha publicado un video (con fecha de hoy, lo que no significa que esté elaborado hoy mismo) en uno de sus canales, en el que pide a sus “combatientes” que asesinen a los militares allí donde los encuentren.

El Gobierno galo pidió el jueves a otros países europeos que desplieguen a sus fuerzas especiales para apoyar a los miles de militares que intentan contener el incremento del terrorismo yihadista en el Sahel.

“Si no estabilizamos Malí, Níger o Burkina Faso, Europa tendrá sobre su cabeza no una, sino dos espadas de Damocles: la del terrorismo (...) y la de la migración irregular",dijo la ministra de Defensa de Francia, Florence Parly.

El país galo mantiene en la región cerca de 4.500 militares, en el marco de la “Operación Barkhane”, mientras que Naciones Unidas tiene una fuerza de pacificación en Malí con cerca de 15.000 soldados y policías.

Las potencias occidentales financian multinacional integrada por el G5 del Sahel --Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger-- para luchar contra los yihadistas.

"Si los europeos, que están directamente afectados, no lo hacen, ¿quién lo hará?", se preguntó Parly. "Por ello, ¿por qué no pedir las fuerzas especiales de los países europeos? Son perfectamente capaces de hacerlo si quieren". "Eso es lo que he propuesto a muchos de nuestros socios".