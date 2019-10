La Embajada de España en Londres ha habilitado una ventanilla única del Brexit para apoyar los españoles durante el procedimiento para registrarse y obtener el permiso de residencia. A continuación se ofrece información facilitada por el Home Office británico y por la Embajada española en Reino Unido.

Vivo en Reino Unido y tengo intención de seguir haciéndolo después del Brexit. ¿Qué tengo que hacer?

Todos los ciudadanos europeos que estén ya en Reino Unido (incluso los que tienen concedida la residencia permanente) o deseen vivir, trabajar o estudiar en el deberán pasar de forma obligatoria por un nuevo procedimiento del Ministerio del Interior británico bautizado como “EU Settlement Scheme” (Esquema de Asentamiento de la UE). Este mecanismo permitirá que conserves todos tus derechos. En realidad otorgará un estatus de inmigración que equivaldría a un permiso de residencia para poder vivir legalmente en el país. Ese permiso puede ser de dos tipos:



1) Permiso de residencia indefinido (settle status), para aquellos ciudadanos de la UE y sus familiares que lleven residiendo más de 5 años en el Reino Unido de forma continua (es necesario probar la residencia en el Reino Unido durante 6 meses en un periodo de 12 meses).

2) Permiso de residencia temporal (pre-settle status) , para aquellos que hayan residido en el Reino Unido menos de 5 años.

Podrás ver y comprobar tu estatus en este enlace.

¿Cómo solicitar el permiso de residencia (“EU Settlement Scheme”)?

El nuevo sistema de registro para solicitar la residencia temporal o indefinida está disponible desde el 30 de marzo de 2019. La fecha límite para presentar solicitudes será el 30 de junio de 2021. Se puede acceder tanto desde una aplicación Android como como iOS. Habrá que presentar una prueba de identidad y de residencia para mostrar por qué se está viviendo en Reino Unido. El precio será de 65 libras para los mayores de 16 años y de 32,5 para los menores de 16 años.

Si tengo el permiso temporal, ¿cómo puedo obtener el permiso indefinido?

El permiso de residencia temporal (pre-settled status) se puede convertir en indefinido (settled status) una vez transcurridos cinco años de residencia continua en Reino Unido. La residencia continua se interrumpe cuando el ciudadano de la UE se ausenta del país más de 6 meses en un periodo de un año.

¿Cómo solicitar el permiso de residencia?

Este trámite se puede realizar a través de una aplicación online desde la que puedes escanear tu documento y sacarte una foto digital. También se podrá solicitar por correo postal, pero antes deberás introducir los detalles de tu documento de identidad en la paginas web del Home Office y subir allí una foto digital. Este trámite es solo para los que viven en Reino Unido.

¿Habrá documentos físicos o certificados?

No se van a emitir documentos físicos, certificados o tarjetas. El ciudadano de la UE podrá compartir su perfil digital con empleadores y arrendadores por email. A partir del 31 de diciembre de 2020, empleadores, arrendadores, Sistema Nacional de Salud y el Department of Work and Pensions (DWP) o servicios de inmigración podrán requerirte el ‘pre-settled status’ o ‘settled status’.

¿Cuánto tiempo me puedo ausentar del Reino Unido una vez obtenido el permiso de residencia?

Cuando se obtiene el ‘settled status’ te podrás ausentar del Reino Unido hasta un máximo de 5 años continuos sin perder tu estatus. Si lo que tienes es un permiso temporal conviene tener en cuenta que se permiten ausencias máximas de hasta 2 años sin perder el permiso.