El Pentágono quiere tachar de la lista a países aliados que reciben armas de EEUU y advierte: "No hay para todos"

La decisión del gobierno de Trump de frenar el envío de ciertos misiles antiaéreos y municiones guiadas a Ucrania forma parte de una revisión más general de a dónde está mandando el Pentágono ese tipo de armamento, según dijo el miércoles el Departamento de Defensa. Funcionarios del Pentágono anunciaron el martes que se estaban reteniendo armas como los sistemas Patriot, rondas de artillería de alta precisión y misiles que los ucranianos lanzan desde sus F-16, todo porque están preocupados de que ya no quede tanto en las reservas de EE. UU.

El miércoles, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, aclaró que esta revisión no es solo con Ucrania, sino con todos los países a los que EE. UU. les manda armas. Pero no quiso decir si eso significa que otros también están en pausa, según cuenta The New York Times.

“Lo que hicimos en el Departamento de Defensa fue armar un sistema para revisar qué armas estamos mandando y a dónde, para que el presidente y el secretario de Defensa puedan decidir mejor”, dijo Parnell en su primera conferencia en meses. “No podemos estar dándole armas a todo el mundo”, soltó. “Tenemos que pensar primero en Estados Unidos y en proteger a nuestras tropas y nuestro territorio”.

También dijeron que Trump todavía podría decidir mandar esas armas a Ucrania más adelante, según cómo salga esa revisión interna. Los misiles, bombas y artillería que ha mandado EE. UU. han sido clave para que Ucrania aguante los ataques rusos, especialmente ahora que la situación está bastante complicada, a más de tres años desde que Rusia invadió. La semana pasada, después de verse con Zelenski en una reunión de la OTAN en La Haya, Trump dijo que estaba dispuesto a venderles más armas. Pero para ese momento, el Pentágono ya estaba pensando en poner todo en pausa.

El tema de que el arsenal estadounidense se está quedando corto no es nuevo ni exclusivo de Trump. Al final del mandato de Biden, varios funcionarios ya venían diciendo que las fábricas de armas, tanto gringas como europeas, no estaban produciendo suficiente, ni de lo más moderno ni de lo básico como la artillería.

¿Cómo es el arsenal de Estados Unidos?

Actualmente, el arsenal estadounidense incluye unos 400 misiles balísticos intercontinentales (ICBM) Minuteman III, una flota de 14 submarinos nucleares con misiles Trident II, y bombarderos estratégicos que transportan misiles y bombas nucleares. En total, se estima que EE. UU. mantiene unas 3.700 ojivas activas o en reserva, además de miles más en proceso de desmantelamiento. En cuanto a armamento convencional, el país ha enfrentado dificultades para reponer sus existencias de misiles Tomahawk, interceptores Patriot y cohetes HIMARS, tras años de apoyo constante a Ucrania, Israel y operaciones navales en el mar Rojo.

Para contrarrestar este desgaste, el Pentágono ha elevado su presupuesto para la industria armamentística, incrementando la producción de municiones de artillería, misiles guiados y defensas antiaéreas. Sin embargo, analistas advierten que la velocidad de fabricación aún no alcanza a cubrir el ritmo de uso, y que el país enfrenta ahora el desafío de sostener su rol como principal proveedor de seguridad mundial sin comprometer su propia capacidad de respuesta militar.