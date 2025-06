Diego Luciani: «En el ‘caso Kirchner’, lo único que hemos hecho es cumplir la ley»

Muchos en Argentina consideran que la figura del fiscal Diego Luciani, de 53 años, fue clave para que la justicia alcanzara a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Tras el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena de 6 años de prisión contra la expresidenta y su inhabilitación para ejercer de por vida algún cargo público, el trabajo de este fiscal que investigó el caso más importante de su carrera que es también el de mayor corrupción en la obra pública en ese país, no ha terminado aún. Apenas conoció el veredicto, Luciani solicitó al tribunal la detención inmediata de la ex mandataria, sin esperar los cinco días hábiles de plazo que el tribunal supremo le concedió a Fernández. También ha pedido el decomiso de todos los bienes patrimoniales de la exmandataria que sirva para compensar el perjuicio económico a la Argentina que, según sus pesquisas, calcula en mil millones de dólares. Entre tanto, CFK ya ha solicitado formalmente el arresto domiciliario sin tobilleras, argumentando los agravantes de su edad y el atentado que sufrió.

En 2022, dos días después del alegato del fiscal Diego Luciani, en el que se condenó en primera instancia a Cristina Fernández de Kirchner (CFK), el entonces kirchnerista presidente Alberto Fernández dijo en televisión sin que le temblara la voz: «El fiscal Nisman [que también investigaba a CFK] se suicidó. Yo espero que Luciani no se suicide». El fiscal recordaría tiempo después: «Mis hijas estaban mirando la televisión en ese momento. La hipótesis investigativa es que a Alberto Nisman lo mataron». Por entonces Cristina Fernández era vicepresidenta y Luciani el fiscal que la acusaba y venía sufriendo amenazas encubiertas, «presiones inconcebibles» y «operaciones mediáticas» para desestabilizarlo y amedrentarlo. «Padecimos intromisiones inconcebibles por parte del entonces presidente de la Nación, de sus ministros, de sus funcionarios, en especial durante los alegatos», recuerda el fiscal. Casi tres años después y con la sentencia confirmada por el Supremo contra CFK, en una breve pausa en medio de sus audiencias como titular de la Fiscalía Número 1, Luciani concedió una entrevista a LA RAZÓN sobre este fallo que todos califican en Argentina como histórico y del que ya se habla en todo el mundo.

En su extenso alegato contra la exmandataria, una frase que caló mucho fue aquella que dijo: «Es corrupción o justicia». Finalmente, ¿qué reflexión le deja el fallo de la Corte Suprema?

Así es. Terminamos nuestro alegato con una frase contundente: «Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión». Si había justicia, había que poner fin a la corrupción con una condena ejemplar. Por suerte y a partir del trabajo responsable que hemos hecho en este caso 34 magistrados en distintas instancias hasta llegar al juicio oral, finalmente logramos una condena que queda firme en Argentina que por primera vez un expresidente de la nación cumpla con una condena efectiva por haber sido parte de una colosal causa de corrupción.

¿Considera suficiente la condena de seis años de prisión?

Nosotros habíamos pedido 12 años de condena efectiva. El tribunal terminó decidiendo solo seis años, porque no contempló el delito de asociación ilícita para delinquir, cargo que sí permitía darle una condena de 12 años y hasta 16 años. Pero nosotros habíamos pedido 12.

Tras el fallo del Supremo, usted ha pedido la detención inmediata, sin plazos de por medio...

Sí, no se puede esperar tanto. Hemos pedido la detención inmediata de Cristina Fernández de Kirchner y de todos los procesados. Nosotros lo que hacemos es hacer cumplir la ley, así que, una vez confirmada la sentencia, esta se tiene que cumplir, no hay tiempo que esperar. No nos han contestado aún sobre ese pedido.

¿Qué hallazgos fueron decisivos en su investigación que concluyó con una condena efectiva?

Todo empezó antes de las elecciones de 2003, cuando se eligió como presidente a Néstor Kirchner. Solo 20 días antes, un íntimo amigo de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, Lázaro Báez, formó una empresa que luego se vería favorecida en los Gobiernos de ambos (2003-2015). Todas las obras públicas de Vialidad en el sur le fueron concedidas a la empresa de Báez con licitaciones amañadas, fraudulentas, donde se violaban todos los procesos legales. Lázaro Báez que era un simple monotributista, terminó comprando todas las empresas que podían licitar con el Estado y así empiezan a competir entre ellos. Encontramos que le dieron más de 51 obras en la provincia de Santa Cruz y fueron abandonadas cuando terminó el Gobierno kirchnerista. En todas las obras se le pagaba a Báez por adelantado, no se ejecutaban las obras y se le continuaba girando millones. Y en medio de eso los Kirchner hacían negocios con Lázaro Báez y sus empresas. Se encontraron más de 18 operaciones comerciales entre ellos, venta de hoteles, préstamos, gerenciamiento de hoteles, venta de tierras, millonadas. Báez fue un contratista privilegiado con 51 obras viales que abandonaron cuando Cristina Kirchner culminó su mandato. Se halló que el Gobierno le debía a todo el mundo, a todas las empresas, menos a Lázaro Báez, era la única persona que no se le debía absolutamente nada. Aparte está la cantidad de testigos, las muertes que hubo, la inversión que se pudo haber dado.

¿Con este caso de corrupción, en cuánto se calcula el perjuicio económico a Argentina?

Son 1.000 millones de dólares de perjuicio para el Estado, es un cálculo objetivo. En un país como el nuestro, donde desde hace muchos años tenemos cifras inaceptables de pobreza, el saqueo de bienes del Estado es execrable.

¿Cuál es la situación de todos los procesados?

De todos los condenados, solo está detenido el exempresario Lázaro Báez por una sentencia en otra causa. Pero el resto de funcionarios, juntamente con Fernández de Kirchner, todos están libres, no hay ningún detenido.

Lázaro Báez es pieza clave en el entramado de la investigación. ¿En algún momento colaboró o dio pistas sobre su relación con la exmandataria?

Nunca. Siempre se mantuvo en secreto esa relación y nunca se arrepintió de nada.