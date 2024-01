Un diputado rebelde llama a sustituir a Sunak como líder "tory" antes de las elecciones

Rishi Sunak sigue estando en la cuerda floja. El "premier" británico pudo sofocar en el último momento una rebelión de sus filas la semana pasada durante la tramitación del polémico Plan Ruanda. Pero su liderazgo sigue estando cuestionado. Prueba de ello es el duro artículo firmado este miércoles por Simon Clarke, uno de los cabecillas del núcleo duro, donde pide una nuevas primarias, ya que, a su entender “la simple verdad es que Rishi Sunak llevará a los conservadores a unas elecciones en las que serán masacrados”. “Sunak no consigue lo que Reino Unido necesita”, recalca en artículo de "The Telegraph", biblia para los "tories", donde señala que el proceso para cambiar de líder se podría hacer en una semana para evitar “una década de declive”.

Clarke, que desempeñó varios cargos gubernamentales en anteriores Gabinetes, votó recientemente contra el plan para deportar inmigrantes llegados por rutas irregulares a Ruanda y se ha destacado como uno de los mayores detractores del primer ministro, aunque sus críticas marcan un punto de inflexión en las tensiones.

Algunos rotativos como el propio "The Telegraph" aseguran que podrían haberse enviado 30 cartas al presidente del Comité 1922 -se necesitan 52 para realizar una moción de no confianza. Otros no dan mucho crédito a la información. Pero lo cierto es que nadie se atreve a asegurar con absoluta certeza de que Sunak vaya a sobrevivir como candidato ante la cita con las urnas prevista para la segunda mitad de 2024.

Forzar el cambio de líder cuando apenas quedan meses para los comicios podría parecer un suicidio. Pero todo es posible en una formación desesperada a la que todo los sondeos vaticinan la derrota poniendo así fin a más de trece años en el poder.

El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, gran favorito para ser el próximo inquilino de Downing Street, aprovechó estas disensiones para atacar este miércoles a Sunak en la sesión de control al Gobierno. A su juicio, los propios diputados "tories" creen que Sunak "no entiende a su país" y por eso piden reemplazarlo urgentemente. "La diferencia (entre los dos) es que yo cambié mi partido, mientras que él (Sunak) es acosado por su partido", dijo Starmer ante los abucheos de la bancada contraria.

Para marcar perfil frente al primer ministro, el líder laborista recordó que en 2008, mientras él mandaba a los delincuentes a prisión como director de la Fiscalía general, Sunak "hacía millones apostando con la miseria de los trabajadores durante la crisis financiera", como banquero de inversión.

El jefe del Ejecutivo replicó que es Starmer quien no entiende los valores británicos, como demuestra que en el pasado, según Sunak, se manifestara a favor de "abolir la monarquía". Y recuperó la principal línea de ataque que los conservadores esgrimen contra los laboristas: el plan para invertir 28.000 millones de libras (33.000 millones de euros) anuales en infraestructuras verdes. "¿Cómo pagará ese plan? Puedo responder por él: con más impuestos", le espetó Sunak. El primer ministro considera que su proyecto está funcionando y que el plan verde de los laboristas sólo "devolvería al país a la casilla de salida".

Una encuesta publicada la semana pasada por "The Times" sitúa al Partido Laborista en cabeza con un 47% del voto, con los conservadores en caída libre en un 20 % y un 8 % para los liberal demócratas.