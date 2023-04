El ex director del FMI Strauss-Kahn lanza esta dura advertencia a Macron en su reaparición en Twitter

"Francia se encuentra en un estado lamentable". Esta es una de las advertencias que lanza en su cuenta de Twitter el ex gerente del Fondo Monetario Internacional y ex candidato a la presidencia de Francia en 2012 Dominique Strauss-Kahn. En un largo tuit publicado en las últimas horas, el polémica dirigente, acusado por abusar sexualmente de una empleada de hotel en Nueva York en 2011, señala cuatro errores de Emmanuel Macron en su gestión de la reforma de las pensiones y le da un consejo para salir del atolladero en el que encuentra el país, sumido en una crisis sociales tras varias jornadas de huelgas en medio de un gran malestar entre buena parte de la población tras aprobarse por decreto elevar la edad de jubilación.

En una larga publicación colgada en Twitter titulada, el ex líder Strauss-Kahn asegura queindica el que fuera también ministro de Economía, quien ve en la reforma para elevar la edad legal de jubilación de 62 a 64 años un

La clave, dice Dominique Strauss-Kahn, también conocido como DSK (sus iniciales), es que Francia tiene que "salir de un sistema basado en la edad de jubilación para construir un sistema basado en el período de cotización". Este último “se ajustaría lenta y constantemente con las cambiantes necesidades de financiación”.

Entre los cuatro errores que señala DSK hay uno "estratégico". A su juicio, "Francia no es un país en el que se pueda llevar a cabo una reforma social de gran envergadura contando únicamente con una relación de fuerzas políticas y descuidando la relación de fuerzas sociales y sin el consenso mínimo en el seno de la sociedad. Sin embargo, esto es lo que se ha hecho”, sentencia el ex mandatario francés, quien señala que "la crisis refleja (...) el profundo bloqueo de la sociedad francesa".

Los cuatro errores de Macron a los que se refiere Strauss-Kahn son estos. El primero es haber elegido un momento particularmente malo debido a la crisis económica y una inflación alta. El segundo error macroniano sería el método. “Hoy, no es la edad de jubilación lo que hay que cambiar, es el diseño mismo del sistema".

El tercer error -sostiene- es que no se puede llevar a cabo una reforma de este calado en contra del criterio de la mayoría de la población. Para explicarlo, DSK recurre a la figura del ex presidente socialista François Mitterrand. “Esta estrategia puramente política estaba condenada al fracaso. No es que hubiera sido imposible atraer a unos cuantos diputados más de LR (la derecha) para votar el proyecto en la Asamblea, sino que no se puede gobernar un país imponiéndole una reforma que las tres cuartas partes de los ciudadanos rechazan. François Mitterrand lo entendió bien cuando, el 14 de julio de 1984, a pesar de tener la mayoría en la Asamblea".

El cuarto error que le atribuye a Macron es el uso del decreto para aprobar su reforma, lo que augura un "futuro oscuro" en Francia. “A menos que el Consejo Constitucional decida lo contrario, la ley corre el riesgo, cuando se publique, de reavivar el ciclo de violencia. Se puede evitar posponiendo esta publicación hasta que se haya encontrado un punto de equilibrio con las fuerzas sociales. Si no, mañana en el tema de las pensiones, pasado mañana en otro, con la perspectiva histórica de un futuro político cada vez más oscuro”.

Para Strauss-Kahn, el gobierno de su país, "midiendo su falta de mayoría política se ha encontrado en un callejón sin salida". Por eso, le invita a Macro a no cometer el "quinto error", en referencia a la posibilidad de no retomar el diálogo con los sindicatos y no abandonar su reforma de las pensiones.