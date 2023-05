Disparos en el exterior de la corte de Pakistán donde estaba detenido Imran Khan

Un tiroteo ha tenido lugar este viernes por la noche en el exterior de la Alta Corte de Islamabad, donde se encuentra desde esta mañana el ex primer ministro de Pakistán Imran Khan, sin que se haya informado de víctimas por el momento.

Los disparos iban dirigidos a los guardias de seguridad en varias zonas próximas al complejo judicial, sin que nadie haya resultado herido, indicó la Policía de la capital paquistaní sin precisar con detalle el origen o el número de tiradores. “La situación está siendo monitoreada”, agregó en un breve comunicado en el que aseguró que está investigando el incidente.

El ex primer ministro, que recibió esta tarde una medida de libertad bajo fianza por dos semanas que le dejó en libertad tras tres días de arresto, se encuentra todavía en el interior del tribunal a la espera de los arreglos de seguridad que le permitan volver a su residencia.

Según el Pakistán Tehreek-e-Insaf (PTI), la formación del ex primer ministro explicó que la autorización de seguridad ha retrasado la salida de Khan hacia la ciudad de Lahore. Un portavoz del partido, Farrukh Habib, dijo que no se permitió que la seguridad personal de Khan y su vehículo llegaran al Tribunal Superior de Islamabad para escoltarlo. “Hay un retraso extraordinario (...) El régimen fascista no debería impedir la salida inmediata de Imran Khan”, agregó Habib en Twitter.

El político de 70 años fue detenido el pasado 9 de mayo por un caso de corrupción cuando acudía al Tribunal Superior de Islamabad para solicitar libertad bajo fianza en relación a uno de los varios casos en su contra. Khan fue arrestado por "el caso de Qadir Trust", que le acusa de haber recibido tierras como soborno a través de un fondo creado por él y su esposa para una universidad centrada en la espiritualidad y las enseñanzas islámicas.

Su detención derivó en una ola de violencia que incluyó ataques a sedes militares, instituciones estatales y residencias de oficiales, y se saldó con ocho muertos, cientos de heridos y más de 1.600 arrestados hasta el momento.