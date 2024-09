"Soy un violador como los que están en esta sala": las primeras palabras del marido que permitió que 50 hombres abusaran de su mujer

Dominique Pelicot, el hombre que durante casi diez años drogó a su mujer para que fuera violada en estado de inconsciencia por decenas de hombres, acudió este martes al tribunal que lo juzga en Aviñón (sureste de Francia) tras una semana de ausencia por enfermedad para que pueda reanudarse el proceso. Pelicot, que tiene 71 años y está en prisión desde hace cuatro, cuando se descubrió todo, afirmaba que tenía dolores desde el pasado día 6 y su abogada, Béatrice Zavarro, se ha quejado en los últimos días de que tardó a ser tratado.

El jubilado Pelicot, que documentó todas las violaciones cometidas contra su esposa en archivos guardados en su ordenador, admitió todos los hechos. Sus primeras palabras ante el juez han sido: "Sí señor presidente, sí reconozco los hechos en su totalidad", dijo. "Hoy sostengo que soy un violador como los que están en esta sala, todos sabían que no pueden decir lo contrario”. "Solo recuerdo los shocks y traumas de mi juventud que el deporte intentó hacerme olvidar; lo admito, ella no se lo merecía", añadió. También dijo que su esposa no "merecía" lo que sufrió durante diez años.

Su testimonio también es crucial para los otros hombres, de entre 26 y 74 años, que serán juzgados en la localidad de Aviñón. Muchos de ellos afirman que pensaron que iban a casa de Pelicot para participar en un “juego libertino” querido por la pareja.

Durante diez años, este hombre drogó a su esposa Gisèle, a quien luego violó en su casa cerca de la localidad de Carpentras por decenas de desconocidos reclutados a través de Internet, mientras él mismo filmaba y fotografiaba estas escenas. "Me acusan de muchas cosas. No se nace perverso, se llega a serlo. Lo que viví es preponderante en mi historia. Aunque sea paradójico, nunca he considerado a mi esposa como un objeto, lamentablemente los videos muestran lo contrario", dijo entre sollozos, según relata la prensa francesa que está cubriendo el juicio en Avignon.

"Amé a este hombre 50 años"

Minutos después fue llamada al estrado Gisèle, la ex esposa, quien declaró "Para mí es difícil entender lo que acaba de decir el señor Pelicot. Durante cincuenta años viví con un hombre y no podía imaginar ni por un solo segundo que podría haber cometido estos actos. Amé a este hombre durante cincuenta años",

Un icono contra los abusos

Haciéndose eco de las palabras de Gisèle Pélicot, la víctima del caso de violación, miles de manifestantes marcharon este sábado en París y en varias otras ciudades de Francia para denunciar la violencia sexual. “La vergüenza debe cambiar de bando”, corearon. En una carta abierta publicada en el diario francés Le Monde , la periodista, autora y activista feminista Hélène Devynck agradeció a Pélicot su valentía. "Entraste en nuestras vidas como entraste en la corte de Aviñón, por la puerta principal. No es sólo a ti, Gisèle, a quien tratan como a una cosa. Nos dijeron, a todas las mujeres, lo insignificantes que somos. Tu fuerza nos devuelve el nuestro. Gracias por este inmenso regalo . ella escribió allí en particular.

La ausencia de Dominique Pelicot en el juicio provocó inicialmente una alteración del programa, en particular la propia declaración del principal acusado, que tendría que haberse producido el pasado día 10 y que ha quedado pospuesta desde entonces. Además, el presidente del Tribunal de lo Criminal de Vaucluse, Roger Arata, anuló la jornada del viernes de la semana pasada y lo mismo ocurrió ayer, lunes, cuando se constató que Pelicot no estaba presente. Eso condujo a barajar la posibilidad de aplazar todo el juicio a largo plazo si el estado de salud del principal acusado no le permitía acudir al juicio.

Un escáner que se le hizo en el hospital el pasado domingo puso en evidencia que tenía una piedra en la vejiga y una infección renal, pero los médicos a los que Arata encargó este lunes que evaluaran su estado concluyeron que estaba en condiciones de acudir desde hoy a la audiencia, pero reduciendo las sesiones.

Ahora la primera cuestión que se tiene que aclarar en la vista que se ha iniciado a las 9.00 locales (7.00 GMT) es el nuevo programa, y en particular si se realiza la declaración de Dominique Pelicot, pospuesta desde hace una semana.

Junto a él, en el banquillo hay otros 50 hombres, 49 acusados de haber violado a su mujer bajo los efectos de los ansiolíticos y otro, Jean-Pierre Maréchal, de haber reproducido el mismo mecanismo de drogar a su propia esposa para abusar sexualmente de ella y, en ese caso, para que lo hiciera también Dominique Pelicot. El juicio, que comenzó el pasado 2 de septiembre, debía prolongarse hasta unos pocos días antes de Navidad.