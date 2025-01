Donald Trump sentenciado a "libertad sin cargos" en el caso Stormy Daniels

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido condenado este viernes por un tribunal de Nueva York a una "liberación incondicional", una clase de condena que no implica ni multa, ni cárcel ni libertad condicional, por el caso de soborno a la exactriz porno Stephanie Clifford, conocida como 'Stormy Daniels'. Trump fue condenado en abril por un total de 34 cargos, cuando aún no estaba siquiera confirmado como candidato oficial a la Casa Blanca. El juez le responsabilizó de falsificación documental para ocultar un pago de 130.000 dólares a 'Stormy Daniels', a la que pagó para que no hablase de una supuesta relación extramatrimonial.

El presidente electo, que se ha pasado meses denunciando el caso como una persecución política, no ha estado presente en el tribunal de Nueva York y ha escuchado la sentencia por videoconferencia desde su residencia de Mar-a-Lago (Florida). En su declaración final antes de escuchar la sentencia, Trump ha declarado que todo este caso "ha representado un paso atrás para Nueva York y su sistema judicial" e insistido en que lo ocurrido "ha sido una caza de brujas política", concebida para dañar su "reputación".